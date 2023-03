Všechna tři dosavadní finálová utkání skončila vítězstvím hostujícího celku rozdílem tří branek. Na úvodní porážku 3:6 z vlastního ledu odpověděl bydžovský Stadion v hale soupeře výhrou 3:0. V neděli si ale Litomyšl vzala brejk zpět a vítězstvím 5:2 se její hráči přiblížili zisku krajské trofeje.

Krůček od zisku cenné trofeje jsou hokejisté Litomyšle po vítězství ve třetím finálovém zápase. Zpečetí titul ve středečním domácím duelu? | Foto: Petr Čepek

Oproti semifinálovým sériím je všechno jinak. Zatímco v boji o účast v nejsledovanějším zápase sezony vyhrávaly pouze a jen domácí celky, finále tuto tradici doslova zbořilo. Vítězí zde hosté, stalo se tak potřetí a znamená to jediné – jeden zápas od krajského titulu jsou hokejisté Litomyšle.

Finále krajské ligy – 3. zápas

Nový Bydžov – Litomyšl 2:5

Úvodní minuty třetího finále probíhaly v opatrném módu. Nikdo nechtěl udělat první chybu a pustit soka do vedení. Domácí sestava navíc pokračovala v precizní defenzívě, která v pátek uhájila na ledě soupeře nulu. První třetina tak změnu ve skóre nepřinesla, když si oba soupeři vyměnili pouze po jedné přesilové hře.

Doma to ve finále neklape.Zdroj: Petr ČepekVstup do prostřední periody už vyšel lépe hostům. Ve 26. minutě se prosadil Bažant a stav 0:1 vydržel na tabuli svítit až do závěru třetiny, kdy zdvojnásobil náskok Litomyšle Cink. Jinak se v této fázi hry spíše vylučovalo, v pěti na obou stranách se často nehrálo, což mohlo více mrzet domácí Stadion.

Hosté byli v pohodě, ve 46. minutě navíc zvýšil na 0:3 Jakub Voříšek. Krev do žil vrátil domácím záhy Eis, k žádnému dramatu se ale neschylovalo. Reprezentanty Pardubického kraje uklidnila čtvrtá trefa z hole Ondráčka a po další soupeřově korekci, kdy snižoval Pilný, se o závěrečné slovo přihlásil Vomočil, jenž při power-play trefil opuštěnou branku.

Fakta – branky a nahrávky: 47. Eis (J. Pilný, Postolka), 59. J. Pilný (J. Chára, Eis) – 26. Bažant (Švec, A. Půlpán), 39. Cink (Stoklasa, Jankovský), 46. J. Voříšek (Jakubec), 52. Ondráček (T. Jakubec), 60. Vomočil. Rozhodčí: L. Machač, Pecha – Boček, Roischel. Vyloučení: 11:11. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 457. Třetiny: 0:0, 0:2, 2:3. Stav série: 1:2.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (52. Paleček) – Matějíček, Brotánek, Muška, Bezděk, Zmítko, J. Pilný – M. Procházka, Hlaváček, M. Černý – Eis, Postolka, J. Chára – D. Jebavý, Divíšek, M. Němec. HC Litomyšl: M. Dostál (M. Horáček) – Zahradník, Jonáš, Ondráček, Š. Voříšek, Bažant, O. Bláha, Švec – Vomočil, Cink, J. Dostál – A. Půlpán, Stoklasa, J. Voříšek – T. Jakubec, Edl, Jankovský.

Čtvrtý zápas je na programu ve středu od 18.30 na zimním stadionu v Litomyšli.

Příznivci Litomyšle už se nemohou dočkat středečního zápasu. Připíše si Litomyšl divácký rekord letošního play off?Zdroj: Petr Čepek