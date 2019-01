LEOŠ DRAGÚŇ Opočno, Semechnice – Tečku za letošním ročníkem Krajské soutěže hokejistů udělaly zápasy posledního kola nadstavbové části O pohár předsedy VV KSLH.Závěr soutěže nabídl fanouškům dramatické rozuzlení. O celkovém vítězi v podstatě rozhodl předposlední zápas, v němž hokejisté TJ Sokol Semechnice porazili v derby Opočno a vyhoupli se do čela tabulky. Závěrečné zápasy již na tomto pořadí nic nezměnily, a tak ze zisku poháru se mohli radovat Semechničtí. Baronům zůstalo druhé místo. Po vyvrcholení zajímavé koncovky soutěže jsme položili trenérům obou týmů stejné otázky:

1. V čem vidíte hlavní důvody úspěchu (neúspěchu) v rozhodujícím vzájemném utkání?

2. Co říkáte bilanci vzájemných zápasů, které vyzněly 4:1 pro semechnické hokejisty?

3. Jak celkově hodnotíte uplynulou sezonu?

JINDŘICH KRATOCHVÍL

trenér TJ Sokol Semechnice

1. V průběhu druhé třetiny jsme prohrávali již 1:3, ale podařilo se nám vstřelit kontaktní gól do kabiny. V závěrečné třetině jsme otočili vývoj utkání, ovšem Opočno vyrovnalo a remíza mu stačila k zisku titulu. Několik vteřin před koncem Herzán projel celým kluzištěm a Franc gólem rozhodl. Byl to doslova infarktový zápas s výbornou atmosférou. Diváci si přišli na své. Bylo to skutečné vyvrcholení sezony. Je jen škoda, že se zápas nehrál jako úplně poslední.

2. Čtyřikrát vyhrát v derby během jedné sezony je skvělý výsledek, kterého si nesmírně ceníme. Uspět s Opočnem je vždy těžké. Ale asi jsme šli za vítězstvím usilovněji než oni. Na našich hráčích bylo vidět velké odhodlání, vůle a chuť po úspěchu.

3. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme hrát s Opočnem o vítězství v poháru, tak mu nikdo neuvěří. S výsledky i výkony vládne spokojenost. Sezonu, zvláště její vyvrcholení jsme si parádně užili. Základ úspěchu je v dobré partě a kolektivním výkonu. Ocenění zaslouží každý z patnácti hráčů, kteří tvořili jádro kádru. Semechnický hokej má za sebou sezonu, kterou dlouho nepamatuje. Oslavy zisku poháru si vychutnáme.

TOMÁŠ LUŠTINEC

trenér HC Opočno

1. Byl to zkrátka zápas blbec. Hráli jsme snad padesát minut na polovině soupeře, ale nebyli jsme schopni dát gól. Při tom jsme měli šancí na tři zápasy. Do utkání jsme vstoupili dobře a vedli 3:1, ale pak přišla nesmyslná vyloučení, naše hrubé chyby a soupeř otočil vývoj utkání. Sice jsme ještě dokázali vyrovnat, ale v samotném závěru jsme inkasovali popáté a nebyl čas již odpovědět. Byl to zkrátka zmar. Semechničtí prokázali větší bojovnost a chuť po vítězství.

2. Jedna výhra z pěti derby, to je špatná bilance, která hovoří za vše. Je to obraz přístupu hráčů k hokeji a slabé účasti na trénincích. Zájem a chuť hlavně mladých hráčů je slušně řečeno zvláštní. Co si počnete, když máte připraven trénink pro patnáct až dvacet hráčů, a na ledě je jen osm lidí? Nedá se dělat nic, jen improvizovat. Zatímco loni jsme ještě na trénincích zkoušeli založení útoku a přesilovky, tak letos to bylo vyloučeno.

3. Sezona byla neúspěšná. Jinak se hodnotit nedá. Před začátkem krajské soutěže jsme si dali za cíl postoupit do baráže o krajskou ligu, ale to se nám nepovedlo. Do nadstavby jsme vstoupili s cílem získat pohár předsedy, ovšem souboj o prvenství vyhráli Semechničtí.