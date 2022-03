Finále play off II. ligy, 2. zápas

Dvůr Králové nad Labem - Letňany 2:1sn

Dvoráci šli před rekordní kulisou do vedení už v 9. minutě, když parádní přihrávku Bláhy proměnil v úvodní gól Jaroslav Dvořák. Zápas plný brankových příležitostí dlouho další změnu stavu nepřinášel, až v power-play dokázali dvě minuty před koncem hosté srovnat na 1:1.

Duel nakonec dospěl až do samostatných nájezdů a v nich byli dvorskými hrdiny gólman Brázdil a dvojnásob úspěšný Půhoný.

Třetí utkání finálové série se hraje v neděli od 15 hodin na ledě pražského celůku.

Fakta – branky a nahrávky: 9. Jaroslav Dvořák (Bláha, Kučera), rozhodující nájezd Půhoný – 58. Arnošt (Chalupa). Rozhodčí: Veinfurter, Mejzlík – Jiruška, Hofman. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:1. Diváci: 885. Třetiny: 1:0, 0:0, 0:1 – 0:0. Stav série: 2:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, M. Tondr, Petira, D. Voňka – Kučera, Bláha, Jaroslav Dvořák – M. Procházka, Jan Dvořák, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Havlas, J. Ježek.

HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Zedek, Straka, Guryevsky, Potechin, Hanuš, Chalupa, Fiala – Hrala, Kastner, Staněk – Kropáček, Arnošt, A. Půlpán – D. Řepík, Pejchal, Vacín – Hozák, Kellerstein, Smola – Hasil.

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Příbram – Tábor 3:2 (1250 diváků), stav série: 1:1. Skupina VÝCHOD: Opava – Nový Jičín 3:7 (3628 diváků), stav série: 0:2.

OHLASY TRENÉRŮ

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Jsme šťastní za druhý bod v sérii, ale další zápasy budou ještě náročnější. Dnes to kluci ohromně odbojovali. Soupeř se nás snažil od úvodních minut napadat a dostávat pod tlak, nám se ale dařilo zachovat chladné hlavy, navíc tým držel skvělý Jarda v brance. Škoda vyrovnání v posledních minutách zápasu. V dovednostní soutěži se nám letos poměrně daří a jsem rád, že to vyšlo i tentokrát. Play off je dlouhé, kluci chodí do práce a důležitá je pro nás regenerace, která taky něco stojí. Velký dík v tomto ohledu patří majiteli klubu Vasilu Teodoridisovi, díky němuž mají hráči skvělý servis. To platí i o sponzorech našeho klubu.“