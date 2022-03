Dvorští hokejisté prohráli středeční pátý zápas semifinálové série play off proti Mostu a ve druhé lize nyní čelí soupeřovu mečbolu. O porážce Východočechů rozhodl dvěma trefami hostující Šimeček, pojistku přidal při power-play Kysela.

Rodos nyní čeká šestý duel na ledě Mosteckých Lvů, kam se tým kouče Zörklera chystají jet podpořit desítky fanoušků. Už není kam uhnout, pokud Dvůr počtvrté v sérii padne, sezona pro něj skončí.

Semifinále play off II. ligy, 5. zápas

Dvůr Králové nad Labem - Most 1:3

Jako by v tu nejhorší možnou chvíli odešla dvorským hokejistům střelecká forma. Pátý duel, možná klíčový, v ofenzívě absolutně nezvládli. Rodos nedokázal nic vytěžit jak z úvodního náporu, tak ze čtyř přesilových her, z nichž jedna byla v polovině utkání dokonce pětiminutová.

O jedinou trefu se ve 32. minutě postaral tahoun většiny dvorských akcí Půhoný, když průnik podél mantinelu v oslabení zakončil milimetrově přesnou ranou. V té době vyrovnával na 1:1 a v aréně panovala vynikající atmosféra.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem - Mostečtí LviZdroj: Miloslav Knap

V následných minutách předváděli domácí nejlepší pasáž v zápase, druhou branku však nepřidali a naopak to byli Severočeši, kteří skvěle proměněným brejkem unikli do rozhodujícího náskoku. Na druhý gól Šimečka v utkání pak při power-play navázal Kysela a Most si pro šestý duel vybojoval mečbol.

Fakta – branky a nahrávky: 32. Půhoný – 9. Šimeček (Hoffmann, Stříbrný), 45. Šimeček (Procházka, Kýhos), 60. Kysela (Písařík). Rozhodčí: Battěk, Glanc – Žídek, Jurak. Vyloučení: 4:3, navíc Řehoř (Most) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 552. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:2. Stav série: 2:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, Petira, D. Voňka – Kučera, Bláha, Jaroslav Dvořák – M. Procházka, Jan Dvořák, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Havlas, J. Ježek. Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kubík) – Urbánek, Havlůj, Fučík, Hoffmann, Böhm – Kýhos, Písařík, J. Procházka – Kysela, Mical, Řehoř – Stříbrný, Šimeček, Dohnal.

Druhé semifinálová série již skončila: Letňany – Hronov, konečný stav: 4:0.

Šesté semifinále play off je na programu tento pátek od 18 hodin na severu Čech. Případný sedmý zápas se uskuteční v neděli od 17 hodin pod Hankovým domem.

PLAY OFF DRUHÉ LIGY 2021/2022

Skupina Sever:

Letňany – Hronov 4:0 (4:2, 6:1, 2:0, 3:2)

Dvůr Králové nad Labem – Most 2:3 (3:1, 3:6, 2:3sn, 3:0, 1:3)

Skupina Jih:

Tábor – Havlíčkův Brod 4:0 (9:5, 4:2, 6:1, 10:2)

Příbram – Kobra Praha 4:1 (5:2, 2:1sn, 0:4, 4:2, 3:2)

Skupina Východ:

Nový Jičín – Kopřivnice 4:1 (3:2, 3:4pp, 8:1, 3:2, 3:1)

Valašské Meziříčí – Opava 2:3 (3:0, 1:3, 4:0, 3:4pp, 2:3)