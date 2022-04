PODÍVEJTE SE: Před měsícem na vrcholu, teď na dně. Vyřazovací část? Jiný sport

Kvalifikace o baráž, 1. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Nový Jičín 6:3

Ještě než na led padlo úvodní kvalifikační buly, dočkal se dvorský zimák slavnostních okamžiků. Majitel klubu Vasil Teodoridis za asistence starosty města Jana Jarolíma a předsedy výkonného výboru krajského hokejového svazu Ondřeje Votroubka předal týmu pohár pro vítěze play off druholigové skupiny Sever. Ocenění se dočkal také nejproduktivnější hráč celé druhé ligy Jiří Půhoný a každý z hráčů obdržel malý pohárek na připomínku skvělého úspěchu klubu.

Dvůr Králové n. L. - Nový JičínZdroj: Miloslav KnapPo zaznění státní hymny už se šlo na věc a Dvoráci do zápasu vlétli s velkou chutí. Uběhlo pět minut a Rodos už měl na kontě čtyři obrovské příležitosti. Jednu z nich i využil, to když se po perfektní přihrávce Bláhy prosadil v čase 1:18 Jaroslav Dvořák.

Hosté se rozjížděli pomaleji. Možná i z důvodu dlouhé čtyřhodinové cesty na zápas. Přesto ukázali kvalitu, především v ofenzívě. Hráči Nového Jičína byli výborní na puku, jen se jim nechtělo tolik bránit. Vyrovnání se dočkali po dělovce Foltýna a milimetrové teči Štefky.

Odpověď Východočechů byla rázná. Chvíli před sirénou se do horního růžku novojičínské branky trefil Matějíček, v nástupu do druhé třetiny přidal třetí úspěch Kučera. Domácí měli další šance, ty však zahazovali a přišel trest. Nejprve chyba obrany nabídla snížení Frankovi, v 53. minutě po dalším zaváhání před vlastní brankou dovolil Rodos vyrovnat Sluštíkovi - 3:3.

Ve čtvrtek ale na dvorském zimáku padaly zajímavé góly a jeden takový přišel 36 vteřin po třetí trefě hostů. Od modré vypálil na soupeřovu branku Bláha a projektil domácího bojovníka doplachtil za záda brankáře Šimonů - 4:3. V závěru přidal Rodos další dvě trefy. Nejprve se nádherně trefil Luštinec, poté při power-play přes celé kluziště Matějíček. Ano, ten obránce, který za celou základní část vsítil jediný gól, v play off nebodoval vůbec, ale nyní zazářil dvěma trefami v jediném utkání!

Domácí hokejisté si společně se svými fanoušky úvodní kvalifikační duel naplno užili a po zápase ještě dlouho oslavovali nejen vydřené vítězství, ale i druholigový titul.

Fakta – branky a nahrávky: 2. Jaroslav Dvořák (Bláha, Kučera), 19. Matějíček (Ježek), 23. Kučera (Havlas, Bláha), 54. Bláha (Jaroslav Dvořák), 58. Luštinec, 58. Matějíček (Brázdil) – 10. Štefka (Foltýn, Konečný), 29. Franek (Lehečka, Kafka), 53. Sluštík (Tomeček). Rozhodčí: Wagner, Jaroš – Horažďovský, Dědek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 913. Třetiny: 2:1, 1:1, 3:1.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Muška, M. Tondr, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Jan Dvořák, Dušek – Jaroslav Dvořák, Bláha, Kučera – Havlas.

HK Nový Jičín: Šimonů (Galuška) – Kleiner, Tomeček, Foltýn, Kuboš, Váňa, Kožený, Holaň – Káňa, Maliník, Konečný – Gebauer, Kafka, Lehečka – Zdeněk, Sluštík, Flok – Štefka, Franek, Květoň – Kořenek.

OHLASY TRENÉRŮ

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Měli jsme výborný vstup do zápasu, soupeře jsme jasně přehrávali a byla velká škoda, že se nám po úvodní trefě Jardy Dvořáka nepodařilo přidat další góly. Řekl bych, že při tom vývoji hry přišla najednou z naší strany lehkovážnost, za kterou nás soupeř potrestal vyrovnáním. Potvrdilo se, že naše play off bylo kvalitnější, hrálo se na krev, žádná naše série nekončila 4:0 nebo 4:1, jako u soupeře. Ten byl v každém případě kvalitní, hlavně ve hře dopředu. Kdybychom však hráli podobně, jako například proti Mostu, mohlo být rozhodnuto dříve. Šancí jsme měli spoustu, byly tam i nastřelené tyče. Naštěstí jsme skórovali vždycky, když bylo potřeba, a nakonec pro nás utkání skončilo ziskem zasloužených tří bodů. Díky patří divákům, kteří zápasu vytvořili opět fantastickou atmosféru. Teď už se těšíme do Tábora.“

Kamil Gebauer, HK Nový Jičín: „V první třetině bylo vidět, že týmy jsou od sebe velmi vzdálené. V autobuse jsme strávili čtyři a půl hodiny, což je strašně moc. Na to se ale nesmíme vymlouvat. Musíme být nachystaní od první minuty a to jsme v tomto utkání nebyli. Vstup do zápasu se nám tedy nepovedl. První třetina byla z naší strany taková vlažná a soupeř se dostal do vedení. Od druhé třetiny se naše hra zlepšila, byli jsme více na kotouči a vytvořili si nějaké šance. Ve třetí části jsme dokázali srovnat, ale bohužel jsme chvíli na to dostali čtvrtou branku a tam se utkání zlomilo. Následně jsme otevřeli obranu, čehož soupeř využil a dokázal se opět prosadit. Musím smeknout před soupeřem. I když hrají s patnácti hráči, mají opravdu silný tým a dobré hokejisty. Nedali nám zadarmo ani centimetr ledu a zasloužili si vyhrát. Musím pochválit také naše kluky. Od druhé třetiny jsme již opravdu hráli náš hokej, snažili jsme se být aktivní. Dvůr je kvalitní soupeř a už si to nenachal utéct. Kluci opravdu makali a dali do toho všechno, bohužel to tentokrát nevyšlo, to je hokej. Vzhledem ke vzdálenosti mezi týmy budou pro nás o to důležitější domácí zápasy. Cesty autobusem jsou strašně náročné a je těžké se na to takhle nachystat. Tohle ale není žádná výmluva. I když jedeme takovou štreku, musíme být nachystaní. Dostali jsme se do tempa až do druhé třetiny, což už bylo pozdě.“

Aktuální tabulka

1. Dvůr Králové n. L. 1 1 0 0 0 6:3 3

2. Tábor 0 0 0 0 0:0 0

3. Nový Jičín 1 0 0 0 1 3:6 0

Finálové série play off druhé ligy 2021/2022

Skupina Sever:

Finále: Letňany – Dvůr Králové nad Labem 3:4

Dvorský hokej na vrcholu. Rodos opět dobyl Letňany a slaví druholigový titul

Skupina Jih:

Finále: Tábor – Příbram 4:1

Skupina Východ:

Finále: Nový Jičín – Opava 4:0

DALŠÍ PROGRAM II. LIGY

Skupina o postup do baráže:

Sobota 2. dubna, 2. kolo: HC Tábor – HC RODOS (18.00)

Pondělí 4. dubna, 3. kolo: HK Nový Jičín – HC Tábor (18.00)

Středa 6. dubna, 4. kolo: HK Nový Jičín – HC RODOS (18.00)

Pátek 8. dubna, 5. kolo: HC RODOS – HC Tábor (18.00)

Neděle 10. dubna, 6. kolo: HC Tábor – HK Nový Jičín (18.00)

Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna