Nevyšlo to. Hradecký Mountfield prohrál na ledě Litvínova 2:3 po samostatných nájezdech a klubový rekord v počtu vítězství v řadě nepokořil. V čele extraligy má však stále tříbodový náskok před Třincem.

OBRAT VERVY

Souboj dvou týmů s momentálně nejlepší extraligovou formou nabídl pěknou podívanou. Mountfield byl po většinu utkání lepší a po bezbrankové první třetině byl za svoji snahu odvděčen. Ščerbak nejprve zpoza branky našel přesným pasem Jergla, který dělovkou otevřel skóre. Za necelé čtyři minuty to bylo už o dvě branky. Lalancette si drze nabruslil od mantinelu do palebné pozice a svižnou střelou mířil do šibenice.

Komplikace však přišly. Domácí dostala na koně branka z přesilovky, o kterou se postaral Sukeľ. Do druhé sirény se následně ještě několikrát musel vyznamenat proti velkým šancím Chemiků Novotný. Ve třetí třetině Hradec svoje vedení poctivě hlídal. Když už to vypadalo, že si z Litvínova odveze všechny body, tak domácí dokázali znovu v početní výhodě udeřit a vyrovnat, šťastným střelcem byl Zdráhal. V nájezdech hradecké střelce vynuloval Godla, druhý bod tak zůstal Vervě.

Litvínov - Hradec Králové 3:2 po s.n.

Fakta - branky a nahrávky: 36. Sukeľ (Estephan, F. Lukeš), 58. P. Zdráhal (F. Lukeš, Estephan), rozh. náj. Estephan – 24. Jergl (Ščerbak, Kevin Klíma), 27. Lalancette (Blain). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 2489. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:0 – 0:0. HC Verva Litvínov: Godla – Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Sukeľ, P. Straka – Fronk, Gerhát, P. Svoboda – M. Havelka, Hübl, Zygmunt – Lukeš. Mountfield Hradec Králové: Novotný – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík, Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava.