Východočeští zástupci v extralize s tím nesouhlasí.

„Mountfield HK je pro zachování stávajícího modelu, tedy baráž se dvěma posledními týmy z Tipsport extraligy a dvěma týmy z druhé nejvyšší soutěže,“ stojí v prohlášení hradeckého klubu.

Pardubičtí mají podobný názor.

„Nesouhlasíme se zavedení přímého sestupu z, nebo postupu do extraligy. I nejslabší extraligové kluby by měly mít možnost obhájit si svou příslušnost v přímé konfrontaci s nejlepšími kluby Chance ligy. Platí i naopak, že svou příslušnost k elitě by si měly nejlepší kluby ze druhé nejvyšší soutěže vybojovat v baráži s nejhoršími extraligisty,“ říká Dušan Salfický, generální manažer Dynamaa dodává: „Měli bychom se také zaobírat možností uzavření extraligy, stanovení jasných licenčních podmínek pro vstup do ní a zajistit jejich úplné dodržování.“

Jak bude novinka vypadat? Poslední tým extraligy spadne rovnou dolů, vítěz prvoligového play off půjde o patro výš. Výkonný výbor hokejového svazu schválil novinku jednoznačně: z jedenácti členů hlasovalo devět pro.

„Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější,“ uvedl prezident svazu Tomáš Král.

Podobný model bude platit i v dalších tuzemských soutěžích s výjimkou první ligy (ta zůstane v příští sezoně směrem dolů uzavřená) a juniorské extraligy.

Názory klubů na přímý sestup jsou rozdílné.

Elita v rozpacích

Není překvapivé, že zatímco zástupci první ligy možnost přímého skoku mezi elitu vítají, některým extraligovým klubům nevoní. Je jasné, že boje ve spodních patrech tabulky budou od příštího ročníku ještě drsnější a zoufalejší než dnes.

„Jsme proti zrušení baráže, protože nám stávající model vyhovoval. Přímý sestup a postup jsme nechtěli,“ zmínil Jiří Šlégr, předseda představenstva Vervy Litvínov. Není se mu co divit, Litvínov v posledních třech sezonách v baráži dvakrát uspěl.

V extralize jsou ale i jiné názory. „Nejčastěji se říkalo, že mužstvo z první ligy má za sebou regulérní play off, zatímco mužstvo z extraligy se může na baráž připravovat i dlouhodobě. Takhle je to asi férovější,“ dodal Jakub Petr, generální manažer Vítkovic.

První liga slaví

Kluby z druhé nejvyšší soutěže zásadní změnu vítají, což je pochopitelné. „Je jasné, že pro kluby v extralize, které se dostanou do svízelné situace, přibude nepříjemný fakt boje o holý život, přesto se domnívám, že je to ku prospěchu celého českého hokeje,“ komentoval novinku Bedřich Ščerban, jednatel Dukly Jihlava, momentálního lídra první ligy.

O něco zdrženlivěji se vyjádřil Jaromír Jágr, majitel Rytířů Kladno. „Měli jsme sice trochu jiný nápad, ale tohle rozhodnutí respektujeme. Každopádně se to této sezony ještě netýká, a na tu se chceme soustředit,“ řekl Jágr, který by se baráži nebránil, ale navrhoval bodovou bonifikaci pro předposlední tým extraligy a nejlepší tým první ligy.

O návrat do extraligy usilují i České Budějovice. „Ještě spravedlivější by bylo, aby druhý tým z první ligy hrál barážový zápas s předposledním z extraligy,“ navrhuje Stanislav Bednařík, generální manažer Motoru.

Příští rok to každopádně bude mela.