HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta) – Had, Pilek, Abraham, Mrkvička, Pavlů, Tržický, Bitman, Charvát, Kulda – Hric, Brokeš, Kapička – Kačírek, Nevyhoštěný, P. Král – Homolka, Plíhal, Hájek – Bouřil. BK Nová Paka: Vacek (Malyšev) – Hroudný, Jonáš, Suvorov, Leder, Junek, Serov, Šípek, Filip – Kerekanič, Krsek, Nezbeda – Petrov, R. Klíma, Malík – Hnik, Paršakov, Janoušek – Netušil, Ivaščenko, Foerster.

Ve 38. minutě Vlci v přesilovce přidali třetí gól Plíhalem, hosté se ale nehodlali vzdát. V oslabení tří proti pěti (!) se Bruslaři vrátili do zápasu gólem Nezbedy a odpověď našli i na další přesilovkovou trefu z hole Kapičky. V 50. minutě se prosadil Šípek, víc už ale domácí soupeři nedovolili a do tabulky si tak připsali tři body.

Jaroslav BrázdilZdroj: Miloslav KnapTeprve v čase 34:28 otevřel střelecké konto zápasu hostující Dušek a jeho trefa se nakonec ukázala být vítěznou. V závěrečné periodě totiž domácí nedokázali najít recept na skvěle chytajícího Brázdila v brance Rodosu. A co víc, už po 43 vteřinách inkasovali podruhé z hole Luštince. Když se zanedlouho prosadil i Moučka, bylo v kotli hostujících fanoušků hodně veselo.

Oba soupeři v úvodním kole odešli poraženi a derby jim tak mělo posloužit pro sběr premiérových bodů v sezoně. První třetina divákům mnoho radosti nepřinesla. Hra plná nepřesností nabídla nezáživný hokej s bezbrankovým stavem a skóre 0:0 svítilo na tabuli až do 35. minuty!

