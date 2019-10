Program je jednoduchý: ráno se vyrazí z východočeské metropole, od půl osmé večer se odehraje duel s místním týmem, poté zpět na nádraží a noční cesta domů.

„Nápad je to samozřejmě skvělý a doufám, že si to naši příznivci užijí, protože jsou fantastičtí a podporují nás i na výjezdech. Musíme jim to splatit na ledě, oslavit si to můžeme až cestou zpět,“ okomentoval akci pro klubový web útočník Tomáš Vincour.

Vlakové dobrodružství bude dozajista nevšední, jenže před ním musí Mountfield řešit výsledkový propad. Mužstvo prohrálo v extralize poslední tři utkání, v tabulce kleslo na osmé místo. Padlo nejprve v Třinci, poté doma s Brnem a v neděli v Litvínově, kde přitom nastřílelo pět gólů.

„Myslím, že na pět gólů bychom měli venku vyhrát. Bohužel se tak nestalo a můžu jen pogratulovat Litvínovu za to, jak bojoval a předčil nás v koncovce,“ řekl na tiskové konferenci asistent Petr Svoboda.

Hradci se přitom třikrát podařilo otočit skóre, třikrát se dostat do vedení. Jenže ani to nestačilo. „Soupeř nás nijak nepřehrával, ale udělali jsme individuální chyby. Máme nějaký systém, který chceme hrát a na kterém si zakládáme. Když ho ale nebude plnit všech pět hráčů aktuálně na ledě a někdo si z toho bude dělat svoje, těžko můžeme být úspěšní,“ láteřil Vincour, který na ledě Vervy vstřelil první dva góly v sezoně.

Po pouti do Grazu čeká Mountfield v pátek další extraligové kolo, do Hradce dorazí Mladá Boleslav.