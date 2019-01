Hradec Králové - Hokejový Hradec chce čtvrtou výhru v extralize v řadě. Proti bude hrdý Litvínov.

Druhý Litvínov ve šlágru hostil vedoucí Hradec Králové. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Ti chlapi dotáhli Litvínov k historickému triumfu. K mistrovskému titulu v roce 2015. Nedokázala to generace Ivana Hlinky, Vladimíra Růžičky. Oni ano. Viktor Hübl s Františkem Lukešem jsou prostě tvářemi sveřepého klubu ze severních Čech.

V pátek se proti nim od 17.30 hodin postaví hradečtí hokejisté ve 34. kole extraligy.

Rutinéři v sestavě Vervy, k nimž náleží například i Jakub Petružálek, jsou stále největší zbraní Chemiků, jak se Litvínovu přezdívá.

„Musíme být hlavně zodpovědní s pukem na holi. Oni totiž každou ztrátu dokážou potrestat,“ varoval hradecký útočník Radek Smoleňák.

Asistent hlavního kouče Tomáše Martince Petr Svoboda dokonce přiznal, že není možné se na hráče kalibru Hübla nachystat. „Nemůžete se na ně vlastně připravovat. Nehrají podle šablony, ale podle citu,“ pochválil hvězdy soupeře.

Přesto si jede Mountfield pro body.

„Litvínov hraje asi 30 let pořád stejně. Klidně dají v zápase osm gólů, ale taky jich jsou schopni osm dostat,“ řekl Smoleňák pro klubový web. „Musíme zase vyhrát a potvrdit drahocenné body z Brna. Do reprezentační pauzy zbývá devět zápasů a musíme toho urvat co nejvíc. Na poslední chvíli se body honí těžko,“ nakázal.

Jak na to?

„Litvínov hraje urputný hokej. Musíme se držet naší hry, kterou chceme předvádět, a přidat tlak do brány. Musíme se domácím vyrovnat právě v urputnosti,“ upozornil asistent Svoboda.

Svému Hradci se postaví i bek Piché

V létě přišel do Hradce s ambicí na místo prvního obránce, šéfa přesilovek.



Kanadský hokejista Sébastien Piché se však kvůli zranění a také velké formě Petra Zámorského příliš neprosadil.



Proto byl těsně před Vánoci poslán na měsíční hostování do Litvínova, do týmu pátečního soupeře Mountfieldu. „Sháněli jsme ofenzivního obránce. Věříme, že nám pomůže,“ vysvětlil volbu generální ředitel klubu Jiří Šlégr.



Realita? Piché zatím odehrál tři zápasy. Gól nedal, ani na něj nenahrál.