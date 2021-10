K utkání 16. kola Chance ligy do DD Elektromont arény dorazil předposlední tým tabulky a od domácích hokejistů se očekávalo povinné vítězství. To si také horalé připsali, když vstřelili dvě branky, zatímco soupeři gólovou radost nedovolili žádnou, nikterak oslnivou partií ale tentokrát Východočeši své fanoušky nenadchli.

HC Stadion Vrchlabí – AZ Heimstaden Havířov 2:0

Co víc si proti outsiderovi přát než rychlý vstřelený gól. Vrchlabským hráčům se vstup do zápasu povedl, alespoň tedy v tomto ohledu. Úvodní přesilovku sice nevyužili, po minutě početní výhody svého soupeře ale do přečíslení dvou na jednou ujeli Koffer s Rohlíkem a po ideální příhře prvně jmenovaného zakončoval jeho parťák z útočné formace přesně – 1:0.

Do přestávky se mohl stav několikrát měnit, Zemana ale perfektně vychytal gólman Štipčák a na druhé straně si na pozorného Soukupa nepřišel Mrva.

Také v prostřední části mezi mantinely dominovali oba brankáři, až v čase 37:51 přišla druhá změna ve skóre. Buly v útočném pásmu vyhrál Urban, na modrou čáru přistrčil puk Tomáši Kynčlovi a ten využil dobře clonících spoluhráčů, když mu rána zapadla až za záda nic netušícího Štipčáka – 2:0.

Filip Koffer a Ondřej RohlíkZdroj: Anton Martinec

Na startu závěrečné periody si domácí na chviličku vyzkoušeli hru pěti proti třem, i tato pasáž hry však ukázala, že v tomto duelu přesilovky horalům vůbec nevycházely. A nedařilo se ani přidat gólovou pojistku. Což o to, šancí měli domácí dost, jenže Pochobradsý, Koffer i Zeman s nimi nenaložili ideálně.

Naštěstí ani Soukup se ve zbytku utkání překonat nenechal, a tak si domácí hráči společně s trenéry a diváky užili závěr zápasu bez větších nervů. Pro horaly duel znamenal povinné vítězství, pro Soukupa pak velmi povzbudivou druhou nulu v sezoně.

Fakta – branky a asistence: 7. O. Rohlík (Koffer), 38. T. Kynčl (Urban, Zeman). Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Polák, Roischel. Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 572. Třetiny: 1:0, 1:0, 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Kajínek, Jelínek, Vála, T. Kynčl, Voženílek, Bučko, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – D. Chalupa, T. Kaut, Mrňa – T. Zeman, Urban, Matýs – Koffer, Rohlík, Hecl. AZ Heimstaden Havířov: Štipčák (Fučík) – Chroboček, Groch, Valenta, Mrowiec, M. Hlaváč, Pastor, F. Kočí – Doktor, Pechanec, Bednář – Dostálek, Hudeček, Š. Kratochvil – Handl, Paś, Severa – Mrva, Maruna, Stuchlík.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Chtěli jsme na Havířov vlítnout a udržet se na puku ve třetině. Víceméně jsme se k tomu ale nedostali. Nebyli jsme důrazní a soupeř dostával puky jednoduše ven. Tohle nám dělalo problémy, protože jsme potom zbytečně propadali. Hosté měli opticky za první dvě třetiny více ze hry, ale dva góly jsme dali my. Třetí třetinu už to bylo v pohodě, a i když to tentokrát z naší strany nebylo nic hezkého, jsme rádi za tři body.“

Jakub SoukupZdroj: Anton MartinecJiří Režnar, trenér AZ Heimstaden Havířov: „Připravovali jsme se na aktivní hokej od Vrchlabí a myslím si, že se nám jej první dvě třetiny dařilo eliminovat. Soupeře jsme nepouštěli do vážnějších příležitostí, ale bohužel jsme dostali gól při vlastní přesilovce. Druhá branka padla ihned po vhazování, kdy byl puk při nahození možná ještě tečován. Ve třetí části jsme ještě výborně ubránili oslabení, ale pak už si to domácí pohlídali a došli si pro tři body.“

Další výsledky 16. kola: Třebíč – Sokolov 3:2, Litoměřice – Ústí nad Labem 4:3, Slavia Praha – Prostějov 4:1, Vsetín – Kolín 7:1, Jihlava – Šumperk 6:5sn, Poruba – Benátky nad Jizerou 3:1, Přerov – Frýdek-Místek 5:2.

Program 17. kola – sobota 16.00: Ústí nad Labem – Slavia Praha. 17.00: Frýdek-Místek – Vrchlabí, Havířov – Litoměřice, Šumperk – Vsetín, Kadaň – Jihlava, Kolín – Poruba, Benátky nad Jizerou – Přerov. 18.00: Prostějov – Třebíč.