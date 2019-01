Pardubice - /FOTO-VIDEO/ Dne 21. dubna 2009 v 10.30 hodin bylo v Praze na mimořádné tiskové konferenci oznámeno, že hokejový brankář Dominik Hašek podepsal s klubem HC MOELLER Pardubice a. s. profesionální hráčskou smlouvu a v sezoně 2009/2010 bude startovat v české nejvyšší hokejové soutěži.

Bomba, která tikala v okolí hokejového světa opravdu vybuchla. Dnes dopoledne brankář Dominik Hašek oznámil, že se vrací. Ve svých čtyřiačtyřiceti letech. Příští rok bude chytat extraligu v Pardubicích. Zpráva vešla oficiálně ve známost v restauraci Zlatá Praha v hotelu Intercontinental. V čase 10.50 se pardubický rodák potřetí vrátil mezi aktivní profesionální sportovce. Potřetí neodolal a sundal výstroj z pomyslného hřebíku. Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný držitel Stanley Cupu našel zpět ztracenou motivaci kvůli, které skončil v červnu minulého roku. „Jsem moc rád, že jsem mohl podepsat smlouvu s klubem, který je nejvíce hokejový v České republice, kde jsem prožil velkou část života. Ani nikdy jsem nepřemýšlel, že bych mohl hrát u nás jinde. Moc se těším na příští sezonu,“ byla první slova „Dominátora.“

VIZITKA - Dominik HAŠEK



Narozen: 29. ledna 1965 v Pardubicích

Rodina: manželka Alena, syn Michal, dcera Dominika

Post: brankář

Kariéra: Pardubice (1981 – 89, 1994), Dukla Jihlava (1989/90), Indianapolis Ice/AHL (1990, 91), Chicago Blackhawks (1990–92), Buffalo Sabres (1992-2001), Detroit Red Wings (2001/02, 2003/04, 2006 – 08), Ottawa Senators (2005/06).

Největší úspěchy: 2x Stanley Cup (2002, 2008), olympijský vítěz z Nagana (1998), vítěz české ligy (1987, 89), pětkrát zvítězil ve Zlaté hokejce (1987, 89, 90, 97, 98);

Mistrovství světa: zúčastnil se pěti šampionátů (poprvé v roce 1983, naposledy v roce 1990); 3x zařazen do all star týmu MS.

Olympijské hry: zahrál si na čtyřech turnajích pod pěti kruhy (1988, 1998, 2002, 2006)

NHL: 735 zápasů, 389 výher, 81 čistých kont, průměr obdržených branek na utkání 2,20; úspěšnost zákroků 92,2%

Stanley Cup: 119 zápasů, 65 výher, 14 čistých kont, průměr obdržených branek na utkání 2,02; úspěšnost zákroků 92,5%.

Hašek oznámil svůj návrat na místě, kde poprvé řekl, že končí. "Bylo to snad i u tohoto stolu,“ usmíval se.

A jak dlouho jednání probíhala? „Scházeli jsme se už před pár měsíci,“ přiznal Hašek. Sám také řekl, že rodina byla jeho volbou překvapená.

„Pro rodinu to bylo překvapení. Když to je v mých letech, tak se asi v první případě kařdžý podiví. Vím, že to bude těžké a zavazující, ale těším. A kolik vychytám nul? Tím se nezabývám. Uvidíme v říjnu listopadu.“

Hašek podepsal smlouvu v Pardubicích na jeden rok s opcí. „Žádné zvláštní odchylky v ní ale nemá,“ dodal generální manažer klubu Zbyněk Kusý.

TŘETÍ ODCHOD – 2008

Červen 2008: Dominik Hašek končí poté, co podruhé získává Stanley Cup. „Jisté je, že nebudu chytat v NHL ani v sezoně 2008/2009,“ uvedl tehdy a také řekl. „Už se necítím na to, abych podával výkony na nejvyšší úrovni. Potřebuji motivaci. Teď tomu tak není a nerad bych někoho zklamal. Šestnáct let je v lidském životě dlouhá doba. Bohužel utekly strašně rychle. Odcházím neskonale šťastný.“„Během víkendu a pondělí jsme dopracovali detaily naší vzájemné spolupráce, výsledkem je působení Dominika Haška v našem extraligovém týmu v Pardubicích,“ uvedl generální manažer klubu Zbyněk Kusý.

„Nikdy jsem o žádném jiném mužstvu neuvažoval. Jsem rád, že za mnou vedení klubu přišlo a předložilo nabídku, která v zásadě odpovídala mým představám. Už dnes se těším, že v příštím roce budu hrát za tým HC Moeller Pardubice,“ řekl ke svému návratu Dominik Hašek.

Do Pardubic se tak vrací jedna z legend Českého hokeje. Dominik Hašek, který se do branky pardubického hokejového klubu postavil v roce 1981 v 16 letech se v sezoně 2009/2010.

Je čas se vrátit k hokeji

"Jsem moc rád, že jsem mohl podepsat smlouvu s nejhokejovějším klubem v republice," uvedl Dominik Hašek. "Vím, že mi není dvacet, ale kdybych se na to necítil, nedělám. Jsem přesvědčen, že na to mám a obětuji tomu všechno," doplnil Hašek, který by se měl na ledě poprvé objevit 20. června.

"Smlouva na rok by měla být uplně standartní, stejná, jakou mají ostatní hráči," uvedl generální manažer HC Moeller Pardubice Zbyněk Kusý.

Lašák opouští místo golmanské jedničky v pardubickém týmu. "Má ve své smlouvě klauzuli o uvolnění do zahraničí," řekl Kusý.

"Hráči na druhý straně to berou tak, že chtějí vyhrát. Určitě mě šetřit nebudou. V NHL vedle mě hráli hráči, kteří byli třeba ještě o dva, tři roky starší než já," uvedl Hašek s tím, že neočekává od soupeřů nic zadarmo.

KARIÉRA: 1981-89 Pardubice, 1989-90 Jihlava, 1990-92 Chicago Blackhawks (první start v NHL 6. listopadu 1990 proti Hartfordu), 1992-2001 Buffalo Sabres (v roce 1999 neúspěšné finále Stanley Cupu proti Dallasu), 2001-04 Detroit Red Wings (v roce 2002 vyhrál s Detroitem svůj první Stanley Cup, 25. června 2002 poprvé oznámil konec kariéry, za rok se vrátil), 2004-06 Ottawa Senators, 2006-08 Detroit Red Wings (v roce 2008 druhý Stanley Cup, 9. června 2008 znovu ukončuje kariéru).

REPREZENTACE: 1998 zlato z ZOH v Naganu, 2006 bronz z ZOH v Turíně (hrál jen 9 minut a 25 vteřin, pak se zranil), 1983 stříbro z MS, 1987, 1989 a 1990 bronz z MS.

TROFEJE: Hartova trofej – nejužitečnější hráč NHL (1997, 1998), Vezinova trofej – nejlepší brankář NHL (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001), Lester B. Pearson Award – nejlepší hráč NHL podle hráčů (1997, 1998), William M. Jennings Trophy – tým s nejnižším počtem obdržených gólů (1994, 2001, 2008), člen All Star týmu NHL (1994, 1995, 1997, 1998, 1999).