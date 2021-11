Osmička krajských mužstev měla o předposledním listopadovém víkendu v oblastních soutěžích napilno. Sedm týmů bojovalo v Krajské liga Královéhradeckého a Pardubického kraje, Jičín reprezentoval svůj region pod Ještědem.

KL Královéhradeckého a Pardubického kraje

Hradecká skupina nabídla kompletní program 12. kola. Papírovými favority v něm byly pořadatelské týmy a všechny tři hravě svoji úlohu splnily.

Vedoucí Spartak Nové Město si v klidném tempu došel pro sedmigólovou výhru nad Opočnem, přičemž gólman Biegl dosáhl na druhé čisté konto v řadě a po návratu do klubu ještě neinkasoval.

Rozdílem sedmi branek vyhrál také Náchod nad Třebechovicemi, sedm branek zase nastřílel Nový Bydžov trápícímu se Trutnovu.

Už dnes se hraje třinácté dějství a výjimečná příležitost se naskýtá novobydžovským hokejistům. Těm stačí uspět na ledě posledního Opočna, aby před závěrečným kolem poskočili do čela tabulky.

Otázkou je, kolik zápasů se dnes večer odehraje. Dle posledního vyjádření z hokejového svazu mohou totiž od nynějška do utkání nastoupit pouze očkovaní hokejisté, případně ti, kteří nemoc Covid-19 prodělali v posledních 180 dnech. Otázkou tedy zůstává, jak na tom jednotlivé kluby co do proočkovanosti hráčů jsou. Nutno dodat, že během dne se spoust věcí a podmínek může (opět) změnit.

Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (k 22. 11.):

- osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn pouze pokud se jedná o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně.

Nový Bydžov – Trutnov 7:3

Fakta – branky a asistence: 5. Jebavý (Štěpán, Němec), 14. J. Chára (Nedbal, Štěpán), 14. M. Černý (Hlaváček, Spal), 21. Eis (Nedbal, Jan Kubišta), 32. Hlaváček (Postolka), 33. Jebavý (M. Němec, Pilný), 55. M. Černý (Hlaváček) – 20. L. Junek (Jakub Tatar, Janoušek), 49. Jakub Tatar (Krsek), 52. Krsek (Jan Tatar). Rozhodčí: Šmika – Josef Kubišta, Roischel. Vyloučení: 8:15. Využití: 3:0. Třetiny: 3:1, 3:0, 1:2.

Nové Město nad Metují – Opočno 7:0

Fakta – branky a asistence: 5. Mert (Velinský), 15. T. Veselý (J. Černý, Klust), 30. Mach (Velinský, Klust), 33. T. Hynek (V. Petr, Reichmann), 45. T. Hynek (V. Petr, Reichmann), 53. J. Černý (T. Veselý), 55. Mert (T. Veselý). Rozhodčí: Maštalíř. Vyloučení: 6:1. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 2:0, 3:0.

Náchod – Třebechovice pod Orebem 8:1

Fakta – branky a asistence: 7. J. Řezníček (Lelek), 17. M. Škoda (P. Škoda), 27. Steklík (Prouza), 31. J. Řezníček (P. Škoda, Havrda), 47. M. Škoda, 54. P. Zeman (Haklička), 57. Havrda (P. Škoda, J. Řezníček), 60. Lelek (J. Řezníček) – 2. M. Javůrek (Matouš, Menyhárt). Rozhodčí: Pecha – Kareš, Plodek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Třetiny: 2:1, 2:0, 3:0.

Aktuální tabulka



1. Nové Město n. M. 11 7 1 0 3 37:23 23

2. Nový Bydžov 10 7 0 1 2 59:32 22

3. Náchod 10 5 2 1 2 40:33 20

4. Jaroměř 10 5 0 1 4 37:33 16

5. Trutnov 10 3 2 0 5 47:39 13

6. Třebechovice p. O. 11 2 1 2 6 30:57 10

7. Opočno 10 1 0 1 8 25:58 4

Program 13. kola – dnes 18.00: Trutnov – Náchod, Opočno – Nový Bydžov, Třebechovice – Jaroměř.

KL Libereckého kraje

Očekávané měření sil dvou nejlepších týmů soutěže nabídla o víkendu Krajská liga Libereckého kraje. Hokejisté Jičína připravili první porážku sezony lídrovi tabulky z Turnova. V Českém ráji byli hosté lepším týmem a po výsledku 2:4 z pohledu domácího celku si tým kouče Kejmara připsal pátou výhru v řadě.

„Jeli jsme k prvnímu týmu tabulky, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Bohužel stále nejsme kompletní, protože nám opět chyběli někteří hráči základní sestavy. I přesto jsme utkání zvládli skvěle a troufnu si říct, že jsme ho měli pod kontrolou a byli hokejovější. Takže zasloužené vítězství, za které chci hráčům poděkovat,“ pronesl k výsledku šlágru kola Michal Kejmar, trenér HC Jičín.

Už v neděli Jičínští zakončí úvodní polovinu základní části. Na vlastním ledě přivítají Slavoj Liberec a soupeři mají co vracet, v jeho hale totiž na konci října prohráli 3:6.

Turnov – Jičín 2:4

Fakta – branky a asistence: 17. Jan Zákoutský (Maděra), 22. J. Kotyza (Miškovský) – 6. Kollman (Hladík), 23. Průšek (Hladík), 27. Hladík (Průšek), 58. Žalud (Průšek, Kollman). Rozhodčí: J. Novák – Grundler, Touš. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1, V oslabení: 1:2. Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1.

Další výsledky 13. kola: Varnsdorf – Lomnice nad Popelkou 3:5, Slavoj Liberec – Frýdlant v Čechách 1:6.

Aktuální tabulka



1. Turnov 11 9 1 0 1 83:27 29

2. Jičín 11 8 0 0 3 49:36 24

3. Česká Lípa 11 5 0 0 6 53:55 15

4. Lomnice n. P. 9 5 0 0 4 26:30 15

5. Frýdlant v Č. 11 4 0 0 7 44:51 12

6. Slavoj Liberec 9 2 0 1 6 37:59 7

7. Varnsdorf 10 2 0 0 8 29:63 6

Program 14. kola – sobota 17.00: Frýdlant v Čechách – Varnsdorf. 18.00: Lomnice nad Popelkou – Česká Lípa. Neděle 17.00: Jičín – Slavoj Liberec.