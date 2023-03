Dvakrát vedli, přesto nemají nic. Hokejisté Hradce Králové v úvodním duelu čtvrtfinále play off padli s Libercem po nezvládnuté koncovce 2:4. „Taková prohra bolí. Vedete 2:1 ještě čtyři minuty před koncem, pak přišel blbý gól, který je nakopl a v přesilovce rozhodli. My se z toho musíme oklepat a soustředit se na další zápas," řekl hradecký útočník Marek Zachar. Druhé utkání série se hraje na východě Čech zítra od 17.00.

V Hradci Králové odstartovala čtvrtfinálová série hokejové extraligy. Mountfield prohrál v prvním utkání s Libercem smolně 2:4. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradec Králové - Liberec 2:4

Fakta – branky a nahrávky: 21. Cingel (Lev, Eberle), 44. Kevin Klíma (TS) – 31. Balinskis (Frolík), 56. Rychlovský, 59. Flynn (A. Najman, Balinskis), 59. Jelínek. Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 6182. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:3. Mountfield HK: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák, Zachar, Werek. Trenér: T. Martinec. Bílí Tygři Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Bulíř, Rychlovský – Vlach, Jelínek, Šír – Dlouhý. Trenér: Augusta. Stav série: 0:1.

Žádné oťukávání! První zápas začal pořádně zhurta. Už po dvaceti vteřinách chyboval ve středním pásmu Jank a do samostatného úniku se hnal Faško-Rudaš, ale přízemním pokusem si na Kiviaha nepřišel. Ze hry nebyly odehrány ani tři minutya hosté měli další tutovku. Jelínek táhl přečíslení dva na jednoho, před brankou našel volného Balinskise, lotyšský bek však minul. O minutku později pálil na druhé straně do tyče Perret. Tygři byli blízko gólu na začátku 18. minuty, kdy se situace po střele Nedomlela a následné skrumáži v brankovišti zkoumala u videa, puk ale za brankovou čárou neskončil.

Gólový účet série tak na začátku prostřední části otevřeli Východočeši a postarali se o to hráči, kteří po sezoně ve městě pod Bílou věží končí. Nahození Lva Kváča pouze vyrazil před sebe a Cingel byl u puku jako první – 1:0. Hosté odpověděli těsně po polovině zápasu. Frolíkovu střelu z úhlu dokázal ještě Kiviaho vyrazit, jenomže kotouč se odrazil pouze na hůl Balinskise – 1:1.

Na startu poslední třetiny se děly věci. Nejprve byl sám před brankou Perret, ale hledal lépe postaveného Jergla a Kváča stihl do přihrávky vložit hůl. Na druhé straně se k dorážce po přečíslení dostal Birner, ale Kiviaha zastoupil na brankové čáře Lalancette. Vzápětí ujel do brejku Perret, skórovat se mu nepovedlo, ale byl faulován. Hradec tak měl výhodu trestného střílení. Toho se ujal Klíma a svižnou střelou mezi vyrážečkua beton poslal Lvy do vedení – 2:1. Liberci se však i podruhé v utkání podařilo srovnat krok. Rychlovský z úhlu vracel puk před branku a za záda Kiviaha si ho nešťastně srazil Zachar – 2:2. A bylo ještě hůř. Hradec v samotném závěru neustál početní výhodu hostů, když ji zužitkoval Flynn – 2:3. Libereckou výhru potom pojistil čtvrtým gólem Jelínek.

OHLASY

Tomáš Martinec, trenér Mountfieldu HK: „Zápas byl od začátku do konce vyrovnaný. Chviličku nám trvalo, než jsme se po té delší pauze do utkání dostali, ale myslím si, že jsme to měli ve svých rukách. Liberec smolným gólem srovnal a pak potrestal naše vyloučení v přesilovce."

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Bylo to těžké a vyrovnané play off utkání. My jsme v něm tahali za kratší konec. V závěru se nám podařilo zápas obrátit a vyhrát, takže jsme samozřejmě spokojení, ale zatím je to jenom jedno vítězství."