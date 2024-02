Rozhodly vstupy do všech třetin. Horalé proti ústeckému Slovanu stoprocentní

Přitom leckde ještě bylo o co hrát. Například v Novém Bydžově domácí Stadion přivítal již jistého vítěze dlouhodobé části Českou Třebovou. Kohouti věděli, že když soupeře porazí, narazí na něj jistojistě ve čtvrtfinále vyřazovací části. Domácí sice favorita zaskočili, po vítězství Litomyšle v Třebechovicích pod Orebem však přesto skončilo v tabulce na osmém místě a bitva s Českou Třebovou je nemine.

Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje patří letos Spartaku Nové Město nad Metují.Zdroj: Michal NovákVýhru obhájce trofeje pod Orebem řídil šestibodový Aleš Půlpán (0+6), domácím tak při přestřelce nestačily ani čtyři kanadské body tahouna Tomáše Drašnara (2+2). Mimochodem když jsme u produktivity, tak tu v dlouhodobé fázi soutěže naprosto ovládl Vojtěch Augustin z Moravské Třebové a svoji suverenitu potvrdil i v derniéře, když při demolici soupeře z Poličky (11:4) nastřádal na svém osobním kontě úctyhodných 8 bodů (2+6).

Co před posledním kolem nebylo jisté, tak kdo obsadí druhou příčku. Nakonec ji šťastnou výhrou 6:5 v Chocni uhájil novoměstský Spartak, který se tak stal nejúspěšnějším týmem svého regionu a získal Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje. Na třetí Hlinsko, jež nečekaně padlo v hale Lanškrouna, navýšili svěřenci trenéra Tomše Topola náskok na šest bodů.

O čtvrté místo bojovali Bruslaři z Nové Paky. Jelikož měla Chrudim svůj part proti Jaroměři již předehrán, v byl si tým kouče Půlpána vědom, že mu výhra první čtyřku a tím i domácí prostředí pro čtvrtfinále zajistí. V Pace ale při derby loupil nedaleký Trutnov a po výsledku 2:5 tak Novopačtí vyřazovací boje zahájí nikoliv doma, ale v Chrudimi.

Zídek si před zápasem rýpnul, pak v závěru rozhodl. Wikov doma formu nepotvrdil

Sezona pokračuje už tuto neděli. Osm nejlepších si to rozdá v již zmiňovaném čtvrtfinále play off, na další celky čekají boje na dva vítězné zápasy o konečné umístění.

Krajská liga – 34. kolo

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Hlaváček, 35. D. Kopecký (M. Němec, Kloz), 49. Malý (Kloz), 60. Eis – 3. Semorád (J. Martinec, Jelínek), 39. Jelínek (J. Martinec, Semorád). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Šesták. Vyloučení: 6:9, navíc Bezděk (NB) 10 minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 195.

Pavel Marek, trenér poražených: „Z různých důvodů jsme postrádali několik hráčů, to neomlouvá náš slabší výkon. Nedokázali jsme proměnit velké množství gólových šancí, po vlastních hloupých chybách jsme naopak sami inkasovali.“





HC Spartak Choceň – TJ Spartak Nové Město n. M. 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 17. M. Vítek (J. Novotný, Michalec), 31. M. Pilař (Lichtág, Knytl), 32. P. Prachař (Kalous, J. Novotný), 33. Krejza (M. Pilař, Koutecký), 51. Lichtág (Krejza) – 20. O. Šťastný (Mert, Pohl), 23. Koudelka (T. Řezníček, Pohl), 25. Bucek (Morong, Pohl), 26. Bureš (Mert, Pohl), 49. J. Řezníček (Dufek), 59. Bureš (Pohl). Rozhodčí: Kratochvíl – Mikula, Pitra. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 193.

Trenér vítězného mužstva Tomáš Topol: „Dnešní zápas byl poslední v základní části a na ledě to bylo znát. Byl to spíš takový přátelák bez obran, my jsme potřebovali bod kvůli druhému místu. To se nám povedlo, i když to nebylo vůbec jednoduchý. Vedli jsme 4:1, Choceň rychle srovnala, soupeř totiž vůbec nehrál špatně. Sestavu jsme dnes trochu lepili ale i přesto jsme zápas dovedli do vítězného konce. Třešničkou je potvrzení druhého místa a navíc díky výhře a pomoci Trutnova jsme se stali i vítězem Královéhradeckého kraje, což je pro nás odměnou za dlouhodobou část. Já osobně ale už nyní toto mažu, pro nás i fanoušky v neděli začíná svátek hokeje - play off. Samozřejmě v něm se může stát cokoli, nastoupíme s pokorou a respektem, vyzveme Litomyšl, která loni slavila titul. Není to vůbec špatný mančaft, je tam spousta zkušených hráčů, musíme se na to dobře připravit, uzdravit se a vlítnout do toho. Chceme se pokusit přejít první kolo, jít zkrátka zápas od zápasu. Klukům věřím, že se o to porvou, nyní už to bude hlavně o nich. Rád bych takto pozval naše fanoušky na stadion, aby přišli, bude to velmi atraktivní série a uděláme všechno pro to, aby se na zimáku dobře bavili.“





HC Orli Lanškroun – HC Hlinsko 6:5 (3:2, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Švub (Pejcha, Kužílek), 17. Pejcha (T. Markl, Kužílek), 18. Šembera (Pražák, T. Dvořák), 28. Švub (Pejcha), 36. Krč (Pirkl), 60. Švub (Pejcha, Kužílek) – 14. M. Machač (Oliva, Karásek), 17. Z. Bříza (M. Havel), 21. M. Havel (T. Bříza, Beneš), 30. M. Havel (Fink, T. Bříza), 43. Štěpánek (Karásek). Rozhodčí: D. Kolář – Kukla, M. Javůrek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 103.

BK Nová Paka – HC Trutnov 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Strnad (Had, Foerster), 25. Dvořák (Hnik, Malík) – 1. Janoušek (Missberger), 34. Mach (Křížek), 43. Luštinec z trestného střílení, 53. Štembera (Chytráček), 57. Smékal (Chytráček, Luštinec). Rozhodčí: L. Machač – M. Horák, Vodička. Vyloučení: 5:5, navíc Vácha (TR) 10 minut OT + OK. Využití: 1:2. Diváci: 197.

Loni hokejisté Trutnova nečekaně vyřadili Novou Paku z play off, letos ji připravili o výhodnější postavení po základní části.Zdroj: Petr Čepek

HC Spartak Polička – HC Slovan Moravská Třebová 4:11 (1:4, 2:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 18. Kunstmüller (Martinů, Střecha), 29. O. Tobiáš (Zobač), 40. Střecha (Kunstmüller, Martinů), 56. Martinů (Kunstmüller) – 4. Palička (Augustin, Cach), 11. Kavan (Blaháček, Faltus), 17. Augustin (Cach, Palička), 20. Dubovčí (Augustin, Faltus), 28. Kavan (Augustin, Maška), 29. Horký (D. Marek, Maška), 30. Augustin (Palička, Cach), 39. Horký (Dubovčí, D. Marek), 45. Palička (Veselský, Augustin), 52. Cach (Augustin, Palička), 59. Palička (Janků, Augustin). Rozhodčí: J. Veselý – J. Jirků, Najman. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 149.

SK Třebechovice p. O. – HC Litomyšl 5:9 (1:2, 1:4, 3:3)

Branky a nahrávky: 13. Netušil (T. Drašnar, Hanousek), 27. Netušil (T. Drašnar, Hanousek), 45. T. Drašnar (Netušil, Matouš), 49. Beránek (Bartoň, Zahradník), 54. T. Drašnar (Vl. Kostka, Netušil) – 6. Švec (A. Půlpán), 18. Vomočil (A. Půlpán, Škvor), 22. L. Pilař (T. Půlpán, Švec), 26. Jonáš (A. Půlpán, Vomočil), 27. J. Dostál (A. Půlpán, Voříšek), 40. T. Půlpán (Zahradník, A. Půlpán), 42. L. Pilař (Zahradník), 48. L. Pilař (J. Dostál, Voříšek), 60. Barkóci (Bažant, A. Půlpán). Rozhodčí: Pecha – Obst, J. Řezníček. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 101.

Josef Lochman, trenér poražených: „Dnes jsme sehráli utkání s obhájcem titulu, který se chystá na boje v play off, zatímco my jsme měli do této atraktivní části velmi daleko. Přesto jsme měli minimálně stejně šancí jako soupeř, ale nebyli jsme schopni je proměnit a hosté si v zakončení počínali o poznání lépe. Klukům nelze upřít bojovnost a snahu, ale procento využití šancí bylo na straně soupeře a k vítězství mu gratuluji.“





Předehráno: HC Chrudim – HC Jaroměř 5:3. Kontumováno: HC Dvůr Králové n. L. – HC Opočno 5:0. Volný los měl HC Náchod.

Konečná tabulka základní části

1. Česká Třebová 32 27 0 1 4 210:72 82

2. Nové Město n. M. 32 25 1 0 6 193:86 77

3. Hlinsko 32 21 3 2 6 176:99 71

4. Chrudim 32 22 0 2 8 132:110 68

5. Nová Paka 32 20 3 0 9 178:102 66

6. Moravská Třebová 32 19 3 1 9 189:89 64

7. Litomyšl 32 19 2 0 11 166:127 61

8. Nový Bydžov 32 18 2 1 11 161:111 59

9. Trutnov 32 14 3 2 13 141:131 50

10. Lanškroun 32 12 1 2 17 129:145 40

11. Jaroměř 32 11 2 2 17 112:149 39

12. Náchod 32 11 0 4 17 123:142 37

13. Choceň 32 8 3 2 19 129:182 32

14. Třebechovice p. O. 32 8 1 2 21 139:186 28

15. Polička 32 7 0 1 24 118:208 22

16. Dvůr Králové n. L. 32 6 0 2 24 106:209 20

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Nejbližší program, 1. zápasy čtvrtfinále – neděle 17.00: Česká Třebová – Nový Bydžov, Nové Město nad Metují – Litomyšl, Hlinsko – Moravská Třebová, Chrudim – Nová Paka.

Termíny zápasů o konečné umístění budou upřesněny: o 9. místo: Trutnov – Lanškroun, o 11. místo: Jaroměř – Náchod, o 13. místo: Choceň – Třebechovice p. O. (neděle 17.30) a o 15. místo: Dvůr Králové n. L. – Polička (neděle 17.15).

V Novém Městě nad Metují již se těší na atraktivní sérii s Litomyšlí.Zdroj: TJ Spartak