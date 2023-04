Ještě jsme tady! Vzkaz pro celý národ. Pardubičtí hokejisté odvrátili konec sezony v šestém zápase. V první třetině jim vyšlo, na co sáhli. Vypracovali si tříbrankový náskok. Jenže v té závěrečné si hodně koledovali. Nechali Třinec snížit ze stavu 0:4 na 3:4. Nakonec však životní výhru ubránili. O finalistovi se tak rozhodne až v pátek.

Pardubičtí hokejisté zvládli důležité utkání na ledě Třince a sérii přesouvají zpátky do Pardubic. | Foto: Petr Rubal

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:5

Fakta – branky a nahrávky: 44. Smith (Hudáček, Marinčin), 50. Hudáček (Čukste), 54. Nestrašil (Marcinko, M. Růžička) – 4. Vála (R. Kousal, Zohorna), 5. Rákos (Čerešňák, Říčka), 14. Vondráček (Košťálek, Paulovič), 39. Zohorna (R. Kousal), 59. Radil (R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – J. Ondráček, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5400. Třetiny: 0:3, 0:1, 3:1. HC Oceláři Třinec: Kacetl (21. Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Nestrašil – Daňo, Voženílek, Hudáček – Hrňa, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták. HC Dynamo Pardubice: Will – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, R. Kousal – Vondráček, Poulíček, A. Musil – Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: Rulík. Stav série: 3:3.

Do pardubické sestavy se vrátil Patrik Poulíček. Tomáš Zohorna mu vrátil kapitánské céčko a jako by týmu přinesla jeho účast na ledě štěstí.

Utkání začalo pro hosty přísným vyloučením Dvořáka, který putoval na lavici hanby už po čtyřiatřiceti vteřinách. V oslabení se všichni hokejoví svatí přiklonili také na jejich stranu. Hudáčkova bomba zazvonila na tyč. V pokračujícím tlaku Voženílek ani Chmielewski nedokázali dorazit puk za Willova záda. Dynamo krušné chvíle přežilo a samo udeřilo. Skóre otevřel sváteční střelec Vála, který tak navázal na svůj vynikající výkon ze čtvrtého utkání. Pomohl mu tečí Dravecký. Od otevírací branky uplynulo dvaašedesát vteřin, když se do útočného pásma vřítil obránce Čerešňák. Ukázkovou zadovkou našel mezi kruhy Rákose, který podle poučky Jak na Kacetla, zamířil nahoru. Přesně. Pardubický matador, který mimochodem odehrál za Třinec 350 zápas, se trefil poprvé od návratu z brněnské Komety a po dlouhých dvaašedesáti utkáních půstu. Už nemohlo být více svátečního střelce. Východočeši se ve WERK Areně vznášeli nad ledem. Sedlák obral o puk Smitha a předložil ho Radilovi. Ten vyprášil Kacetlovi hruď. Ve 13. minutě vypálil od modré Košťálek a nezvykle nehlídaný Vondráček sklepl kotouč mimo dosah gólmana.

Od druhé třetiny se postavil mezi třinecké tyče Mazanec. Pravděpodobně proto, aby Kacetl neutrpěl před, v tu chvíli rýsujícím se, rozhodujícím sedmým zápasem další šrámy na sebevědomí. Oba celky také udělaly změny ve svých útočných řadách. Důvody byly odlišné. Pardubickou pohádkovou třetinu mírně zkalilo zranění jejich nejproduktivnějšího hráče play off Davida Ciencialy. Už po třech a půl minutách. Třinec lajny totálně překopal ve snaze s utkáním ještě něco udělat. Prostřední část se při jasném vývoji odehrála na zápas play off velmi rychle. Domácí mohl trochu potěšit Daňo, ovšem Will stál na pevných základech. Nejlepší střelec základní části pak dal možnost soupeři k první přesilovce. Na jejím začátku Zohornova střela zabubnovala na břevno. Ocelová obrana se při pardubickém zámku pořádně zapotila. Čtvrtý hřeb de třinecké rakve zatloukl Zohorna. Kousal vystihl Marcinkovu přihrávku a v brejku celé druhé pardubické formace na jednoho připravil kolegovi talířovku. V závěru této periody byl vyloučen Nestrašil.

Třetí třetina přinesla velké drama. Ano. Slezané se neuvěřitelně vrátili do zápasu. Nejdříve Smith využil nabídky Hudáčka. Ocelářům vlil gól krev do žil. Hudáček sám přidal druhý gól. Tlak domácích přiživilo vyhození puku Košťálka a další trest. Přesilovku využil Nestrašil, jehož trefu odhalil dodatečně videorozhodčí. Domácí rozpoutali před Willem peklo. Vyrovnání měl na holi Jeřábek, ale jeho bekhend si cestu do sítě nenašel. Definitivně si Dynamo oddechlo při power play soupeře zásluhou Radila. Po utkání spěchali za svým gólmanem, protože ten je při náhle nevolnosti zachránil.

„Začali jsme výborně. V prvních dvou třetinách jsme byli lepší. Ve třetí začal hrát Třinec na maximální riziko. Přestože měli drtivý závěr, tak jsme to týmovým výkonem a obětavostí zvládli. Přijeli jsme si pro sedmý zápas a je jedno jestli jsme vyhráli 4:0 nebo 5:3.,“ hodnotil nakonec dramatické utkání trenér Radim Rulík.