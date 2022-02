Chance liga, 50. kolo

HC Stadion Vrchlabí – AZ Heimstaden Havířov 4:1

Neustále obrovsky vyrovnaná zůstává i po předposledním odehraném dějství tabulka Chance ligy, z pohledu vrchlabských hokejistů však dvě jistoty prozradila. Horalé se nedokázali vměstnat do šestice, která si odpočine v předkole play off a postupuje přímo do čtvrtfinále.

Základní část druhé ligy je minulostí. Novopačtí se s ročníkem loučili kanonádou

Co je však důležitější: HC Stadion Vrchlabí po vítězství nad Havířovem slaví jistotu záchrany soutěže pro příští ročník.

Vrchlabští fanoušciZdroj: Anton MartinecTeď je ale před Východočechy zápas nejdůležitější. Ve středu od 18 hodin se horalé střetnu na domácím ledě s Frýdkem-Místkem a vítěz duelu si zajistí účast v předkole. Za určitých okolností může svěřencům kouče Jirků stačit i porážka, to by však nesměl bodovat například Prostějov v závěrečném duelu s Třebíčí.

Souboj s Havířovem domácí odstartovali neproměněnou přesilovkou, v Čase 6:58 ale už otevíral skóre Chrtek, jenž před gólmanem Sejpalem zkrotil parádní přihrávku Pochobradského a zasunul puk za záda hostující jedničky.

Na další gól bezmála sedm stovek diváků čekalo do poloviny utkání, to se po buly výstavní ranou trefil Matýs. Následovaly skvělé zákroky vrchlabského Soukupa a ve 44. minutě uklidnil spoluhráče, trenéry i diváky svou druhou brankou Matýs.

Krátce poté hrdina utkání asistoval u čtvrtého gólu Kusého a domácí už nemusela mrzet ani závěrečná korekce z hole Tyurina, jenž Soukupa 82 sekund před závěrečnou sirénou obral o vychytanou nulu.

Fakta – branky a nahrávky: 7. Chrtek (Pochobradský, M. Voženílek), 30. Matýs (D. Chalupa), 44. Matýs (Nedbal, T. Kaut), 46. Kusý (Matýs) – 59. Tyurin. Rozhodčí: Bejček, Vrba – Horažďovský, Roischel. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 690. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Koffer, T. Kaut, O. Rohlík – M. Machač, P. Urban, Mrňa – Pochobradský, Chrtek, T. Zeman – Matýs, D. Chalupa, Kusý.

AZ Heimstaden Havířov: Sejpal (Štipčák) – Chroboček, G. Jansons, F. Kočí, T. Pastor, Mrva, Mrowiec, Zavřel – J. Doktor, Hotěk, Dostálek – Křemen, Maruna, Tyurin – D. Luža, Damašek, L. Bednář – Krupa.

Další výsledky 50. kola: Litoměřice – Ústí nad Labem 3:4 po samostatných nájezdech, Vsetín – Kolín 1:2, Třebíč – Sokolov 3:2 po prodloužení, Jihlava – Šumperk 5:1, Přerov – Frýdek-Místek 3:4 po samostatných nájezdech, Slavia Praha – Prostějov 5:4 po samostatných nájezdech, Poruba – Benátky nad Jizerou 5:4 po prodloužení.

Program závěrečného 51. kola – středa 17.30: Havířov – Litoměřice, Benátky nad Jizerou – Přerov. 18.00: Vrchlabí – Frýdek-Místek, Prostějov – Třebíč, Šumperk – Vsetín, Ústí nad Labem – Slavia Praha, Kolín – Poruba. Kadaň – Jihlava 0:5 kontumačně.

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 47 32 3 2 10 175:124 104

2. Vsetín 47 29 2 3 13 172:111 94

3. Jihlava 48 27 4 3 14 179:134 92

4. Třebíč 47 25 7 3 12 132:93 92

5. Přerov 47 20 7 5 15 138:103 79

6. Sokolov 48 22 5 3 18 150:133 79

7. Slavia Praha 47 19 7 4 17 153:138 75

8. Vrchlabí 47 18 8 5 16 136:126 75

9. Kolín 47 22 3 3 19 135:136 75

10. Prostějov 47 21 3 5 18 156:141 74

11. Frýdek-Místek 47 20 4 6 17 144:139 74

12. Poruba 47 17 6 8 16 145:132 71

13. Ústí nad Labem 47 17 6 7 17 134:150 70

14. Šumperk 47 16 6 8 17 149:136 68

15. Benátky n. J. 47 15 0 3 29 116:148 48

16. Havířov 47 7 3 6 31 101:158 33

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0



Vysvětlivka k tabulce: Prvních šest mužstev po základní části postupuje rovnou do čtvrtfinále play off (zde je před posledním kolem jasno). Mužstva na 7. až 10. místě se na dvě vítězná utkání popasují v předkole o zbylá dvě místa ve čtvrtfinále. Pro 11. a 12. tým sezona končí. Mužstva na 13. a 14. místě spolu odehrají play out, přičemž poražený tým z Chance ligy sestoupí a na vítěze následně čeká baráž o udržení v soutěži s nejlepšími celky II. ligy. Týmy na 15. až 17. místě sestupují do druhé ligy.



Zbývá dodat, že Chance ligu bude od příštího ročníku hrát nejhorší tým základní části extraligy (definitivně Zlín) a vítěz play off se o postup do extraligy utká s předposledním celkem letošního ročníku nejvyšší domácí soutěže (nejspíš Kladno).