Druholigové Waterloo na východě Čech. Stadion i Wikov doma odešly s debaklem

Krajská liga mužů, čtvrtfinále play off, 4. zápasy

Jaroměř – Česká Třebová 3:4pp

Před hokejisty Jaroměře se ve středu otevírala jedinečná možnost ukončit napínavou čtvrtfinálovou sérii před vlastními fanoušky. Diváků dorazilo do haly Matador Kohoutů Martin FilipZdroj: Petr Čepekbezmála čtyři sta, nutno dodat, že spousta jich přijela fandit hostujícím Kohoutům.

A byli to hráči České Třebové, kteří zápas zahájili lépe. Už v čase 2:17 využili Schejbalem přesilovou hru a na vyrovnání z hole Součka dokázali hbitě odpovědět proměněným trestným střílením stejného hráče.

Stav 1:2 vydržel až do 26. minuty, ve které už druhou přesilovku využil domácí Kotrč. Zásluhou Pláška šli hosté znovu do vedení, opět ale soupeř našel odpověď, když ve 35. minutě srovnával stav na 3:3 Holub.

1. zápas: Česká Třebová – Jaroměř 3:6, střely: 29:31, 390 diváků

2. zápas: Jaroměř – Česká Třebová 7:5, střely: 35:42, 309 diváků

3. zápas: Česká Třebová – Jaroměř 4:2, střely: 37:19, 675 diváků

4. zápas: Jaroměř – Česká Třebová 3:4p, střely: 25:43, 391 diváků

V té době by nikoho nenapadlo, že další gól už v normální hrací době nepadne. Rozhodnout tak mělo prodloužení. V jeho polovině vymyslel parádní přihrávku nestárnoucí matador Filip, adresátem byl Fúzik a jeho zakončení poslalo dramatickou sérii do pátého rozhodujícího utkání. V pátek se v České řebové očekává nejvyšší návštěva play off (18.30).

Skvělá zpráva. Dvorští fanoušci trpěli jen rok, do města se vrací dospělý hokej

Fakta – branky a nahrávky: 17. L. Souček ml. (J. Kašpar, T. Kocián), 26. Kotrč (Rind), 35. Holub (Bujňák) – 3. Schejbal (Pažourek, Veverka), 19. Schejbal z trestného střílení, 30. K. Plášek (Ostřanský), 63. Fúzik (M. Filip). Rozhodčí: Pecha, Veinfurter – Boček, Řezníček. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 391. Třetiny: 1:2, 2:1, 0:0 – 0:1. Stav série: 2:2.

HC Jaroměř: V. Mrázek (Stodola) – D. Voňka, T. Bujňák, L. Souček st., M. Vágner, Kotrč, M. Krejcar, V. Dvořák – A. Holub, J. Kašpar, T. Kocián – Brožek, Háze, Záliš – Hájek, L. Souček ml., Rind. Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Daněk – Augustin, Pavlovský, Fúzik – M. Hemský, J. Semorád, Ostřanský – K. Plášek, Stolín, Veverka – M. Filip.

Chrudim – Nové Město n. M. 4:0

Hokejisté Nového Města nad Metují vyrazili na led Chrudimi ukončit sérii a vstup do zápasu neměli vůbec špatný. Gólové odměny se ale nedočkali a naopak již v 5. minutě inkasovali z hole Pavlíka. Za dalších šest minut zdvojnásobil chrudimský náskok Felcman a další klíčové momenty na sebe nechaly čekat až do poloviny zápasu.

Gólman Chrudimi Lukáš NovotnýZdroj: Petr ČepekNejprve duel po pěstní výměně názorů skončil pro Hrdličku s Pohlem, záhy domácí odskočili do náskoku 3:0, když se před Bieglem prosadil Plch.

Také hosté měli své šance, recept na gólmana Novotného ale v tomto utkání nenašli. A to ani při hře šesti proti čtyřem. Risk s power-play navíc vedl ke čtvrté trefě soupeře, když se do prázdné branky trefil Pilař.

Dějištěm rozhodujícího pátého duelu této série bude zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem a novoměstský Spartak, hrající zde v azylu, se jistě pokusí potvrdit tradici, při níž v této sérii pokaždé vítězí domácí tým.

1. zápas: Nové Město nad Metují – Chrudim 3:1, střely: 36:38, 180 diváků

2. zápas: Chrudim – Nové Město nad Metují 3:2, střely: 42:31, 225 diváků

3. zápas: Nové Město nad Metují – Chrudim 4:2, střely: 39:36, 185 diváků

4. zápas: Chrudim – Nové Město nad Metují 4:0, střely: 33:25, 250 diváků

Fakta – branky a nahrávky: 5. Z. Pavlík (J. Polák, Hrdlička), 11. V. Felcman (Formánek, Čáslava), 29. J. Plch (V. Novák, Dobiáš), 59. V. Pilař (V. Novák, T. Hejduk). Rozhodčí: Jan Čížek – Pošvář, Kr. Hájková. Vyloučení: 5:5, navíc D. Hrdlička – M. Pohl oba 5 minut + OK. Bez využití. Diváci: 250. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:0. Stav série: 2:2.

HC Chrudim: L. Novotný (F. Matoušek) – T. Linhart, V. Pilař, T. Hejduk, Pejzl, Hybeš, P. Čáslava, D. Hrdlička, M. Felcman – J. Polák, Z. Formánek, U. Dobiáš, V. Felcman, V. Novák, Roubal, Cvrček, Turčáni, Z. Pavlík, M. Kostka, J. Plch, Langr. TJ Spartak Nové Město nad Metují: Z. Biegl (J. Patera) – M. Franc, J. Vitebský, Borovec, D. Dufek, Mert, M. Pohl, V. Dostál – V. Koudelka, Zámečník, Reichmann, J. Černý, J. Bucek, Hylena, T. Hynek, Lelka, Velinský, O. Šťastný, Vanát, L. Prouza.

V Chrudimi teď panuje dobrá nálada. Bude tomu tak i v pátek večer na královédvorském ledě?Zdroj: Petr Čepek

Příští program, 5. zápasy – pátek 18.30: Česká Třebová – Jaroměř. 19.00: Nové Město nad Metují – Chrudim (ZS Dvůr Králové nad Labem).

O pohár Vladimíra Martince

1. zápas: Hlinsko – Lanškroun 8:3 (1:1, 2:0, 5:2)

2. zápas: Lanškroun – Polička (17. 2., 18.30)

3. zápas: Polička – Hlinsko (19. 2., 17.00)

4. zápas: Polička – Lanškroun (26. 2., 17.00)

5. zápas: Lanškroun – Hlinsko (5. 3., 17.00)

6. zápas: Hlinsko – Polička (12. 3., 17.30)

