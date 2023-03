HC Dynamo Pardubice (1. místo, 107 bodů) – HC Verva Litvínov (11. místo, 62 bodů)

Pátek 18:00, enteria arena

Dynamo je na rozdíl od svého rivala vysmáté. V tom smyslu, že už mu nikdo prvenství po základu z kapsy nevyrve. Na druhou stranu dvě prohry v řadě kazí obrázek lídra. Nejdříve doma padlo s Brnem a poté pod Ještědem. Zahrává si nejenom se ztrátou kreditu, ale také nemusí překonat klubový rekord v počtu bodů po základní části i vítězství. Doplňme, že v tříbodovém systému.

Souboj s Litvínovem má svůj náboj. V posledním vzájemném střetu totiž plály velké emoce. Po utkání dokonce vedení Dynama vydalo stanovisko směrem k rozhodčím.

„Nekoukáme se s kým hrajeme a už vůbec na to, co bylo. V posledních dvou zápasech se musíme zaměřit sami na sebe. Chceme vylepšit výkony, které jsme v poslední době předváděli. Tak, abychom se co nejlépe připravili na play off. Tam to nepůjde lusknutím prstu, že najednou začneme hrát jako z partesu. Musíme dát do hry víc srdce a obětovat se pro tým. A dodržovat trenérské pokyny,“ podotýká elitní střelec Lukáš Sedlák, který úkoly z lavičky konkretizuje:

„Vyvarovat se faulů, které nás stály zápasy a eliminovat ztráty puků kolem modrých čar. Musíme hrát jednodušeji. Třeba si to jenom nahodit za jejich obránce. My zkoušíme kličky a oni nám z toho ujíždí do protiútoku. Dostávají se do přečíslení nebo dokonce jezdí sami na gólmana. My se pak vracíme zpátky a už nemáme tolik sil. Zavřou nás v pásmu a vzniká z toho takový kolotoč.“

Lukáš Sedlák naskočil do extraligy. Směrem dopředu válí. Jak to má s obrannými úkoly?

„Na tempo už jsem si přivykl. Lépe čtu hru, už jsem se úplně aklimatizoval.

Musím říct, že už je to lepší i v obraně. Ještě ale potřebuji získat v defenzivě více sebevědomí. Ve smyslu ukončovat situace daleko rychleji, odebírat soupeři puky a posouvat naši hru nahoru,“ říká trochu sebekriticky Sedlák.

Na druhou stranu zrovna jemu lze nějakou tu chybu v obraně odpustit. A ne proto, že dal přednost extraligovým Pardubicím před NHL. Za dvaadvacet zápasů v nejvyšší české soutěži (jeho prvních v kariéře) se vyprofiloval v nejlepšího hráče. Minimálně v procentuální úspěšnosti střelby. Zaznamenal patnáct branek, což ho katapultovalo do čela klubového žebříčku. K tomu přidal jedenáct asistencí. I průměrný matematik si spočítá, že má více než jeden kanadský bod na zápas…