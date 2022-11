Branky: 15. Sobotka (Moravčík), 31. Horák (Řepík, Kempný) – 13. Paulovič (Košťálek, Poulíček), 40. Říčka (Zohorna, Košťálek), 49. Košťálek (Kousal, Zohorna). Rozhodčí: Šindel, Pražák – Špůr, Zíka. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Třetiny: (1:1, 1:1, 0:1). HC Sparta Praha: Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek – Konečný, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. HC Dynamo Pardubice: Will – Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko, Nedbal, Chabada – Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Matýs – Paulovič, Poulíček, Koffer – Rouha, Rákos, Urban.

Dynamo se představilo v O2 aréně bez bratrů Musilových, kteří si odpykávali tresty od disciplinární komise. Vyfasovali je za reakci na zákeřný faul olomouckého Klimka právě na Davida Musila. A tak si premiéru odbyl Karel Nedbal. „Adam (4 zápasy) a David (2 zápas) dostali absolutně neodpovídající tresty. Je to výsměch a zářez Dynama Pardubice. Ujčík by měl rezignovat,“ vyjádřil se k rozhodnutí disciplinární komise Petr Dědek, majitel HC Dynamo Pardubice.

Sparta se propadla na dvanácté místo, ale jako tým, který je na hraně předkola play off se neprezentovala. V první třetině Pardubice výrazně přestřílela. Přesto se jako první prosadili hosté. Košťálek nápřáhl od modré a jeho střela se lehce otřela o Pauloviče. Domácí se ale rychle otřepali a rychle srovnali, když Sobotka vleže překonal Willa. Gólman ale byl po ataku protihráče v tu chvíli zákroku neschopný… Po dvou vychytaných nulách v řadě inkasoval po dlouhých 138 minutách.

V prostřední části byla Sparta ještě nebezpečnější. Po půlminutě Řepíkovu střelu Tomášek poslal vedle. Zatímco při tomto pokusu nemusel Will zasahovat, tak sólo Thorela zlikvidoval znamenitě. Ještě před tímto soubojem tváří v tvář vystrčil beton proti Horákově ráně. Stejnou částí výstroje zabránil ve skórování Pardubicím také Kovář, který zkrotil bekhendová zakončení Říčky. Udeřilo na druhé straně. Řepík si odjel od mantinelu, objevil volného Horáka, který nechytatelnou pumelicí rozvlnil síť. Vzápětí se ocitl v další ideální příležitosti Tomášek, ale pardubická jednička svůj tým podržela. Domácí pokračovali v náporu. Obránce Moravčík hravě projel do útočného pásma a po jeho nabídce Řepík orazítkoval tyč. Ve druhé třetině neviditelné Dynamo udeřilo z ojedinělé akce. Košťálek našel zadovkou Zohornu, který narýsoval kolmici na Říčku a ten doklepával prakticky do prázdné. Do závěrečného klaksonu tohoto dějství chybělo třiačtyřicet vteřin.

Zkraje závěrečného období si zopakovali souboj jeden na jednoho Horák s Willem. Tentokrát pardubický gólman vytáhl lapačku včas. Hosté pochopili, že bez ofenzivy nevyhrají. Nejdříve se procpal Radil před Kováře a poté Dvořák zabubnoval na tyč. V polovině třetí třetiny se Pardubice po třech ubráněných oslabeních dostaly k první přesilovce a hned ji využily. Od modré napřáhl Košťálek a tentokrát vymetl šibenici bez cizí pomoci. Sparta v závěru odvolala gólmana a čtrnáct vteřin před koncem dostala možnost páté početní výhody. Jenže Will držel jako zeď. V poslední vteřině rozesmutnil Horáka.