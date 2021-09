Jubilejní desátý zápas letní přípravy na novou sezony odehráli v pátek jak hokejisté vrchlabského Stadionu, tak extraligové Dynamo Pardubice. Ve vzájemném střetnutí dvou partnerských klubů vyhrál favorit zaslouženě 5:0.

HC Stadion Vrchlabí – HC Dynamo Pardubice 0:5

Úvodní minuty nabídly dravý nástup domácího Stadionu a hosté se ve vlastním obranném pásmu museli otáčet. Sami naopak zpočátku stěží nacházeli cestu přes útočnou modrou, a když, byl na místě gólman Soukup.

Postupem času ale jako by si favorit začínal zvykat na nasazení soupeře a brzy jeho snahu otupil vedoucí brankou. Za Soukupem si puk našel Paulovič, do střelecké pozice ideálně vybídl Camaru a jeho zakončení bylo bezchybné – 0:1.

Úvodní gól jako by otevřel stavidla pardubických výpadů a rázem se hrálo především před Soukupem. Šance střídala šanci, Říčka, Cienciala, Camara, Blümel, žádný z nich si na vrchlabskou jedničku nepřišel.

Litovat Dynamo mohlo při první vrchlabské přesilovce, šanci Pochobradského ale vychytal Frodl. Následně domácím sebral početní výhodu zbytečným faulem Kaut a při hře čtyř proti čtyřem zvýšil na 0:2 ranou od modré Zdráhal.

Čím víc ve druhé třetině ubíhal čas, tím znatelnější byl úbytek sil vrchlabského mužstva. Dobtý pohyb perníkářů, kteří ke generálce na start extraligy přistoupili ukázkově, soupeře deptal. A třetí branka na sebe nenechala dlouho čekat. Herní převahu potvrdil v čase 33:02 po pěkné přihrávce Ciencialy Ondřej Roman.

Do závěrečné části bezchybný Frodl uvolnil místo v pardubické brance Borovičkovi, ani on ale proti snaživému Stadionu neinkasoval. To Soukup musel puk lovit ze sítě ještě dvakrát. Nejprve po krásné akci do prázdné branky doklepával Hecl, v 54. minutě byl na konci další vydařené kombinace Mikuš.

Hosté se tak výhrou 5:0 skvěle naladili na premiérový duel sezony, v němž už příští pátek na domácím ledě vyzvou Plzeň s bývalým vrchlabským koučem Baďoučkem na střídačce. Horaly čeká generálka až v sobotu v aréně dřívějšího rivala ze Dvora Králové nad Labem.

Fakta – branky a nahrávky: 11. Camara (Paulovič), 20. Zdráhal (Mikuš, Kousal), 34. Roman (Cienciala, Nakládal), 48. Hecl (Camara), 54. Mikuš (Paulovič, Camara). Rozhodčí: Veselý – Řezníček, Lučan. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 480. Třetiny: 0:2, 0:1, 0:2.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Jelínek, Kajínek, Oliva, Voženílek, Nedbal, T. Kynčl, J. Kynčl – Heřman, Urban, Pochobradský – Matýs, T. Kaut, Mrňa – Chalupa, Chrtek, Zeman – Machač, Duchan, Kloz.

HC Dynamo Pardubice: Frodl (41. Borovička) – Mikuš, Zdráhal, Robertson, Nakládal, Vála, Kolář, Hrádek – Kousal, Paulovič, Camara – Hecl, Musil, Blümel – Říčka, Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, Rohlík.

Richard Král (trenér HC Dynamo Pardubice): „Na naší straně panuje spokojenost, kluci přistoupili k utkání velice dobře. Měli jsme dobrý pohyb, hráli hezky kombinačně, dali pěkné góly. Utkání se divákům muselo líbit.“