Fakta - branky a nahrávky: 33. R. Kousal (Hyka, Čerešňák), 41. L. Sedlák (Košťálek), 42. R. Kousal (Radil, Zohorna), 47. L. Sedlák, 56. Vondráček (Poulíček, Cienciala). Rozhodčí: Šír, Ondráček – Gerát, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 3626. HC Energie Karlovy Vary: Lukeš – Havlín, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Dlapa, Mikyska – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kofroň – Mat. Adámek, Kružík, Kohout – Redlich, Koffer, Šmajda. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rouha, A. Musil, Vondráček.

Hlavně klid. Dalo by se říct o úvodních minutách. Oba týmy se totiž nikam nehnaly a na velkou příležitost se muselo čekat až do sedmé minuty. To Hyka nabil Kolářovi zpoza brány, ale pardubický bek napálil puk pouze do brankáře domácích.

První trefu tak viděli fanoušci obou mužstev až ve druhé třetině. Střelcem byl Robert Kousal, jenž využil přihrávky od svého spoluhráče a propálil Lukeše.

Srovnat mohl pět minut před druhou přestávkou Černoch, ale netrefil se.

Dynamo tak vstupovalo do třetí třetiny s těsným jednobrankovým vedením. To hned v poslední části základní hrací doby ještě navýšilo. A s góly se doslova roztrhl pytel.

Dvě minuty hrůzy pro domácí Energii odstartoval Lukáš Sedlák jenž si našel puk v mezikruží a Lukeše propálil. A netrvalo dlouho a Pardubičtí se radovali i podruhé. Lukáš Radil projel do útočného pásma, přenechal kotouč Robertu Kousalovi, jenž zaznamenal druhou branku v zápase.

Druhou trefu v utkání si připsal i Lukáš Sedlák. Jeho nahození si totiž smolně srazil za záda jeden z domácích hokejistů. Stav se měnil ještě jednou a střelcem páté branky byl bývalý energetik Tomáš Vondráček, jenž dorazil střelu svého parťáka.

I díky jeho trefě Pardubice zvládly zápas s Karlovými Vary a domů si vezou vítězství 5:0 a tři body.