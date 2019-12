O jeho osudu bylo rozhodnuto dopředu. Hokejové Pardubice o víkendu porazily Spartu i Brno, přesto trenér Radek Bělohlav v Dynamu skončil. V otevřeném rozhovoru hovoří o dění v klubu, o napjatých vztazích s asistentem Petrem Čáslavou či o slovech primátora Martina Charváta (ANO), kterému vadilo, že je v představenstvu společnosti, jež řídí hokej v Českých Budějovicích.

S jakými pocity odcházítez Pardubic?

Víte, na odchod jsem byl dlouho připravený. Co vám k tomu více říct, než že mě to mrzí. Mrzí mě, že nemůžu jít s kluky dál.

Zažil jste podobnou situaci, aby se odvolával trenér po šestibodovém víkendu?

Myslím, že nebudu úplná výjimka. Nejsem ani první ani poslední. Navíc tohle nebylo o nějakém zisku, ta věc se rozhodla dopředu.

Po výhře nad vedoucí Spartou jste lakonicky prohlásil, že jste asi někomu zkomplikovali rozhodnutí. Větřil jste, že je váš osud zpečetěn?

Byl jsem přesvědčen, že se to už odvrátit nedá. To byla vyřešená otázka a jelo se to už dlouho.

Primátor Charvát vás chtěl odvolat kvůli tomu, že jste ve společnosti řídící hokej v Českých Budějovicích. Co na tohle říkáte?

Takové řeči mě už vážně nebavily. Já žiju pro Pardubice, rodina za mnou jezdí, kluk hrál pár zápasů za Dynamo. Navíc mě napadali lidi, kteří o tom vůbec nic nevědí. Klub v Českých Budějovicích musel nějak vzniknout, byl jsem u znovuzakládání Motoru a od té doby je tam na mě něco napsané. Ale to je asi tak všechno.

Jak jste si tedy vysvětlovat útok, že jste ve střetu zájmů?

Absolutně tomu nerozumím. Jak je vidět, někomu se to hodilo. Nicméně, zůstaňme u toho, že tomu jen nerozumím.

Navíc letos se baráž nehraje, takže České Budějovice nemohou Pardubice ohrozit…

Jasně. Naopak spolupráce s Motorem funguje. Z Pardubic tam je na roční hostování bez možnosti návratu brankář Klouček. Ten kluk se vrátí a může bojovat o post jedničky. Teď hájí barvy Motoru a pro Pardubáka to momentálně není nic jednoduchého. Jsou tu i další hráči, na kterých se dohodly oba kluby. A není to spolupráce jenom s Budějovicemi, ale i s Jihlavou, Přerovem či Prostějovem.

Nepřišlo vám komické, že vás primátor Charvát, člen hnutí ANO, nařkl ze střetu zájmů zrovna v týdnu, kdy jeho předseda Babiš byl shledán vinným v obřím střetu zájmů s celou Evropskou unií?

To jsou pro hnutí přece malichernosti. Kauzy českého premiéra ale fakt probírat nebudeme. Ten za to nestojí.

Co jste pomyslel o tom, že váš střet zájmů je hlavní důvod k odvolání?

Potřebovali najít nějaký důvod, tak ho našli.

Ve finálním vysvětlování, proč Bělohlav odešel, ale zazněl důvod: poslední místo v tabulce. Jak to podali vám?

Nijak. Dostal jsem esemesku, že jsem odvolán.

Fakta mluví jasně v devatenácti zápasech jste získal s týmem 24 bodů. Před vámi byli i horší trenéři. Jste alespoň trochu spokojen?

Trvám si na tom, že jsme se lepšili a naše filozofie někam směřovala. Mrzí mě, že se při tom počítání hodně rychle zapomnělo na dva neodložené zápasy kvůli viróze. V nich jsme si věřili na šest bodů. Neochota odložit zápasy byla spojována s lidmi z klubu. Ostatní kluby nerozuměly tomu, že tak důležité zápasy, neodložíme. Mohli jsme z nich vytěžit nějaké body a nemuseli bychom se teď spolu bavit. Možná se to ale někomu hodilo do krámu…

Je ale pravda, že spoustu dalších bodů jste poztráceli.

Zbytečně jsme několikrát remizovali nebo ztráceli vyhrané zápasy v závěrečných třetinách. Zrovna tohle možná mohlo být k něčemu dobré. Všechno má svůj vývoj. Pardubický tým vykazuje nějakou sílu, kterou ještě ukáže. Myslím si, že by se měl pohybovat o něco výš.

Mluvilo se o sporech v realizačním týmu. Váš asistent Petr Čáslava občas nepřišel na trénink?

No, kdyby se jednalo o jeden trénink. Já jsem Petrovi řekl jednu věc, že mu v jeho budoucí kariéře nepřeju takového asistenta, jako je on.

Jak se pracuje trenérovi, když mu zničehonic odvolají sportovního manažera?

(zamyslí se) To se mi pracovalo docela dobře, musím říct.

Vysvětlete to. Neměl být Jaromír Kverka spojovacím článkem mezi kabinou a vedením?

Tak to rozhodně nebyl.

Měl omezené pravomoce?

Nejde o ty pravomoce. Ty měl určitě velké. Jde ale o to, co tam vykonával.

V Pardubicích jsou fanoušci shovívaví. Na vás ale byli někteří vysazení. Proč?

Nevěřím tomu, že by po mně pořvávala drtivá většina fanoušků. Klidní fandové, většinou neprojevují emoce. A nejsou vidět jako ti negativní. Je třeba se zamyslet nad tím, proč se tohle děje. Třikrát po sobě jsme vyhráli, navíc se třemi těžkými soupeři. Otočené zápasy s Plzní i se Spartou byli o hodně těžší než s Kometou. Přesto od první minuty a pak i za příznivého stavu dostáváte naloženo. Tak logicky, za tím musí něco být.

Takže si po odchodu z Pardubic oddechnete?

Bylo to strašné, to přiznávám. A určitě si oddechnu. Musím poděkovat za obrovskou podporu asistentovi Otu Janeckému, což je mimochodem člověk, který by se pro Pardubice rozkrájel. A přitom i on dostával od fanoušků pěkně naloženo. Dále vedoucímu týmu Denisu Havlovi, který pro nás nadělal spousty práce. V neposlední řadě pak trenérovi gólmanů Pavolu Rybárovi. On pozvedl naši dvojici na jednu z nejlepších v lize. Chodili jsme spolu domů přes centrum, aby se nám náhodou něco v postranních uličkách nestalo. Je paradox bát se vyjít na ulici po vítězném utkání. Nebo, když nemůžete jít v Pardubicích na večeři. I po parádních zápasech. Chce se mi věřit, že se při nich drtivá většina lidí bavila.