Bojovali a rvali se až do úplného konce, přesto to bylo málo. Hokejisté Hradce Králové po prohře 1:4 v šestém zápase finále zakončili historicky nejúspěšnější extraligovou sezonu se stříbrnými medailemi na krku. Naopak třinečtí Oceláři znovu slaví titul, už čtvrtý v řadě. Ten jim přesným zásahem v závěru zajistil Libor Hudáček.

VICEMISTŘI! Hokejisté Hradce Králové obsadili v letošním extraligovém ročníku druhé místo. Ve finále padli s Třincem 2:4 na zápasy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šestý duel nabral na otáčkách po šesti minutách hry, kdy Voženílek čistě srazil Okuliara u mantinelu, poté se strhla mela a šlo se do čtyř na obou stranách. Větší prostor na ledě vyhovoval hostům. Jergl během přečíslení našel volného Perreta, ten však odkrytou branku netrefil. Vzápětí McCormacka vychytal Kacetl. Skóre zápasu tak otevřeli Oceláři. Na konci čtrnácté minuty na sebe nalákal Voženílek dva bránicí hráče, zpoza branky přihrál na volného Marinčina, který pálil přesně – 1:0. Minutu a půl před první sirénou se na Kacetla hnal Radovan Pavlík, ale svůj únik ve vyrovnání neproměnil.

Po změně stran se domácí zatáhli a čekali na rychlé brejky. Hradec se mohl dočkat srovnání ve 27. minutě, jenže střelu Bohumila Janka zastavila tyčka. Na druhé straně z rychlých brejků nepřekonali Machovského Chmielewski, Hrňa ani Kurovský. Pár vteřin před koncem druhé dvacetiminutovky měli Oceláři štěstí, když po nahození Filipa Pavlíka a nejistém zákroku Kacetla udrželi puk těsně před brankovou čárou.

Východočeši však byli za svoji snahu odměněni ve třetí třetině. Po drtivém tlaku se ke střele od modré dostal Rosandič, Kacetl toho moc neviděl a puk skončil až v síti – 1:1. Třinec si chtěl ztracené vedení vzít zpět, ale přečíslení dva na jednoho zakončoval Hrňa pouze do připravené Machovského lapačky. Ve 49. minutě zahrozili Lvi. Perret obkroužil branku a puk připravil pro Eberleho, ten však z mezikruží pálil pouze do ramene Kacetla.

Domácí hokejisté se tak dočkali vytouženého titulu před domácím publikem. Voženílek si v 57. minutě našel kotouč za brankou, nahrál ho na Hudáčka, který mířil neomylně – 2:1. Mountfield ještě zkusil v závěru hru bez gólmana, ale šanci na úspěch už neměl, když Třinečtí dvěma góly Nestrašila a Daňa do prázdné branky rozhodli o konečné výhře v poměru 4:1.

„Opět jsme odehráli velmi dobrý zápas, ale bohužel se šťastným koncem pro soupeře. Všechny duely byly nesmírně vyrovnané, rozhodovaly detaily. Třinec má zkušené mužstvo a nakonec zaslouženě vyhrál. My jsme letos nabrali spoustu zkušeností a jsem nesmírně pyšný na tým. Pro nás je to motivace do další práce,“ řekl hradecký kouč Tomáš Martinec.

Třinec - Hradec Králové 4:1

Fakta – branky a nahrávky: 14. Marinčin (Voženílek), 57. Hudáček (Voženílek, Nestrašil), 59. Nestrašil (Smith), 59. Daňo (Vrána, Smith) – 47. Rosandić. Rozhodčí: Hribik, Šír – Jiří Ondráček, Hynek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Třetiny: 1:0, 0:0, 3:1.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Hrňa, Vrána, Chmielewski – Svačina. Trenér: Moták.

Mountfield Hradec Králové: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík – R. Pavlík, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Eberle, Lev, Pilař – Smoleňák. Trenér: Martinec. Konečný stav série: 4:2.