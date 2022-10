„Nechci si vylívat emoce. Stalo se. Rozhodně se nejde vymlouvat na chyby jednotlivců. Hrajeme celý zápas ve dvaceti lidech. Dvě třetiny jsme Litvínov k ničemu nepustili. Potom jsme dostali gól a vůbec netuším, co se stalo,“ jen těžko hledal slova poo prohře slovenský útočník ve službách Mountfieldu Oliver Okuliar.

Třetina hrůzy! Mountfield v Litvínově ztratil "vyhraný" zápas

Pro něj to přitom na ledě Chemiků byl speciální zápas, když v první třetině v početní výhodě otevřel skóre a zaznamenal svůj první gól v nejvyšší české soutěži. Kotouč si hned schoval na památku.

„V první chvíli jsem chtěl nahrát Lvíčkovi, ale nalepil se na něj jejich bek. Nakonec jsem do toho šel sám a vyšlo to,“ popsal svůj gól Okuliar.

Ve druhé třetině na 2:0 zvýšil kapitán Hradce Radek Smoleňák. I tak dokázal Mountfield ve třetí periodě vyhraný zápas ztratit. Během úvodních třech minut závěrečné části se dvakrát prosadil Andrej Kudrna, který i vyrovnal. Lvi byli opaření a definitivní tečku jim zasadil v přesilovce Stránský. „Jsem zklamaný z toho, že jsme prohráli vyhraný zápas. Radši budeme hrát zle a vyhrávat, než hrát dobře, přestřílet týmy a prohrávat,“ má jasno Okuliar.

VÝJEZD SEZONY

Už ve středu sehrají Lvi další zápas v prestižní Lize mistrů. A utkání to bude speciální. Do Berlína má totiž namířeno pětistovka hradeckých fanoušků, pro které klub zajistil vlakový výjezd. Hradec se v případě výhry nad Eisbärenem může výrazně přiblížit postupu ze základní skupiny. „Chceme postoupit. Máme to celkem slušně rozehrané,“ potvrdil Okuliar.