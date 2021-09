Osmadvacetiletý Fin vstřelil v 6. minutě svůj první extraligový gól. „Už bylo na čase, měl jsem předtím spoustu šancí. Byl to fajn pocit, i když to byla poměrně šťastná trefa,“ pronesl.

Byla tu šance jít do čela extraligové tabulky. Stačila „maličkost“, aby hradečtí hokejisté doma porazili silný Třinec, obhájce mistrovského titulu. Mountfield k tomu neměl zrovna daleko, neboť po první třetině vedl 2:0 a ještě jedenáct minut před koncem třetí třetiny 2:1. Jenže závěr patřil Ocelářům, kteří vsítili dvě branky a brali ze zápasu všechny body.

/FOTOGALERIE/ Hradečtí hokejisté neudrželi vedení 2:0 a s Třincem doma padli 2:3. Mountfield tak propásl šanci jít do čela. Dnes se od 18 hodin představí v Olomouci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.