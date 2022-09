Branky a nahrávky: 2. Kubík (Plekanec, Slováček), 27. Michnáč (Procházka, Babka), 31. Beran (Babka), 46. Kubík – 21. Zohorna (Radil, Hyka), 27. Zohorna (Radil, T. Dvořák), 57. Poulíček (D. Musil, Paulovič), 59. Zohorna (Paulovič, Košťálek), 65. Říčka (Hyka, Košťálek). Diváci: 5 200. Rozhodčí: Pražák, Micka – Ondráček, Špůr. Rytíři Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar –Filip, Plekanec, Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Brodecki, Zikmund, Beran – Melka, Indrák, Bláha. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, A. Musil, Rohlík – Paulovič, Poulíček, Matýs - Koffer, Rákos, Urban.

Veliký počet trestů, neproměněný/chycený nájezd a mraky šancí. Tak lze zhodnotit první třetinu. Do ní vstoupily Pardubice jako favorit zápasu, ale opak byl pravdou. Dynamo brzy udělalo chybu a Matýs šel po necelých dvou minutách na trestnou lavici. Rytíři této situace dokonale využili. Plekanec našel křižnou přihrávkou Kubíka, který se trefil za záda Willa.

Za vypíchnutí v první třetině stojí situace před brankou Dynama. Procházka byl v úniku, ale Rákos zatáhl za záchranou brzdu a tohoto kladenského hráče fauloval. Verdikt rozhodčího zněl jasně, pojede se nájezd! Na něj se nachystal mistr v tomto oboru Jakub Klepiš a proti němu stál Roman Will. Pardubický brankář však typický klepišův blafák přečetl a uchránil svůj tým před dvoubrankovým mankem.

Na druhé straně v první části zářil i kladenský gólman Bow. Toho zaměstnal především ranou z modré Čerešňák či Tomáš Hyka, který se před tímto brankářem objevil úplně sám, ale šanci neproměnil. Do nově zrekonstruovaných kabin se tak šlo za jednobrankového vedení domácích.

Na vyrovnání se ve druhé části opravdu dlouho nečekalo, konkrétně třicet vteřin. Lukáš Radil vybojoval puk u mantinelu a z pravého kruhu vypálil štiplavou střelu na Bowa, ten ji pouze vyrazil a do branky dorážel Tomáš Zohorna - 1:1.

Divoká minuta nastala okolo šestadvacáté minuty. Nejprve opět udeřila pardubická hvězdná dvojice Radil - Zohorna. Konkrétně první jmenovaný přihrál Zohornovi, který objel svatyni Kladna a pod lapačkou zasunul puk za záda Bowa - 1:2.

Vyrovnání však přišlo ihned po buly, konkrétně 14 vteřin po vstřelení branky Dynama. Michnáč využil zaváhání pardubických obránců a střelou nad beton překonal Willa - 2:2.

Pardubický brankář musel necelé tři minuty po této události ukázat své schopnosti. Kladno vyrazilo ve třech na osamoceného obránce. Procházka křižně přihrál Plekancovi, ale Will jeho střelu vytáhl.

Kladno působilo nadále dominantně. Tato snaha se jim také vyplatila. Expardubický hráč Matěj Beran nejprve tečoval střelu, kterou Will vyrazil a následně odražený puk právě již zmiňovaný Beran dotlačil za záda Romana Willa - 3:2.

Pardubice se následně trápily a nemohly se dostat do větší šance. Kladno bylo více na puku a vytvářelo si větší počet příležitostí. Do konce druhé třetiny, ale už náskok nenavýšilo.

V úvodu poslední třetiny dohrávaly Pardubice přesilovou hru. Radil vyzkoušel pozornost Bowa od modré, ale kladenský strážce tří tyčí střelu chytil.

Následně dostalo příležitost početní výhody i Kladno. Zikmund prověřil Willa z otočky, ale na pardubického gólmana nevyzrál.

Další trefa přišla o několik minut později. Kubík obral obránce o puk a při samostatném nájezdu trefil pravý roh Willovi brány - 4:2.

Dynamo si vykřesalo naději čtyři minuty před koncem základní hrací doby. Jako správný kapitán se ukázal Patrik Poulíček, když se po asistenci Koffera přesně trefil za záda Bowa - 4:3.

Naději se podařilo přetavit v úspěch. Trenérský štáb Radima Rulíka zavelil ke hře bez brankáře, a to se vyplatilo! Tomáš Zohorna zkompletoval hattrick, když se nacházel na správném místě při odrazu puku. Jeho práce byla trefit prázdnou branku, a to se mu povedlo - 4:4. Utkání tak šlo do prodloužení.

V něm trochu více dominovali hosté. Tomáš Dvořák hned několikrát prověřil Bowa, ale ten všechny střely kryl. Na druhé straně Will neměl příliš práce. Devatenáct vteřin před koncem prodloužení se po přihrávce Hyky trefil nejlepší střelec loňské sezony, Robert Říčka. Dynamo tak v úvodním zápase své sté sezony vyhrálo na půdě Rytířů z Kladna.

Trenér Pardubic Radim Rulík mínil, že se hrál bojovný zápas z obou stran. „Pro nás to vypadalo špatně, vypadalo to, že už si to Kladno uhraje, ale povedlo se nám dát gól z dorážky a to bylo asi klíčové. Power play jsme sehráli slušně a díky tomu jsme dorovnali špatný výsledek. Díky pěkné akci v prodloužení si vezeme dva body, za které jsme šťastní, ale kromě první třetiny, kdy jsme nedávali šance, to nebylo ono.“

Domácí Otakar Vejvoda souhlasil. „V první třetině nás podržel gólman, Pardubice vůbec nehrály špatně. Pro nás bylo psychologicky důležité, že jsme hned jak skóre otočily, dali gól na 2:2. V tom závěru si myslím, že jsme to docela kontrolovali, drželi je na vnější straně. Pak ale přišla prohraná buly, dorážka a to jim dalo energii,“ hodnotil nový kladenský trenér.