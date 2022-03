Hradecký útočník Aleš Jergl v úterním posledním kole základní části otevřel proti českobudějovickému Motoru skóre. Dlouho to vypadalo, že jeho branka bude vítěznou. Hosté však zásluhou Michaela Vondrky vyrovnali a získali kýžený bod, čímž si zajistili postup do elitní čtyřky.

„Velká úleva. Vidím na klucích, jak to z nich spadlo,“ říkal ihned po skončení utkání „zachránce“ Motoru. V prodloužení, kde už šlo pouze o čest, rozhodl o výhře Mountfieldu Kelly Klíma.

PRVENSTVÍ A 116 BODŮ!

„Byl to hodně těžký zápas. Oba týmy do toho šly naplno, i když se hrálo poslední kolo. Budějovicím šlo o čtyřku, proto chtěli zabojovat. Mě mrzí, že jsme to neudrželi a nevyhráli za tři body,“ hodnotil utkání střelec první hradecké branky Aleš Jergl. Jeho tým zásluhou výhry po prodloužení zakončil ročník se ziskem 116 bodů. Takové číslo nečekal před začátkem sezony asi nikdo.

Na pochlebování však není čas. Vrchol sezony v podobě play off se blíží. Hradec do čtvrtfinále naskočí domácími zápasy 19. a 20. března. „To hlavní je stále před námi. Musíme to zvládnout. Já věřím, že nějaký úspěch uděláme,“ uvedl hradecký forward a doplnil. „nemám tým, který bych si dopředu přál. Tohle vůbec neřeším. V play off můžete dostat kohokoliv a všechny týmy jsou naprosto vyrovnané, takže si nevyberete. Navíc ještě se nehrálo ani předkolo.“

A jak se Mountfield bude připravovat na blížící se čtvrtfinále? „Máme tři dny volno. Pak už najíždíme do tréninkového procesu. Samozřejmě to bude náročné, ale musíme se dobře připravit, aby nás nic nepřekvapilo,“ uzavřel.