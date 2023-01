Ještě o den dříve nastoupil k neobyčejnému souboji také podkrkonošský Trutnov. Na vlastním ledě v přímé bitvě o druhou příčku nadstavbové skupiny B hostil Hlinsko a jelikož mělo utkání charitativní podtext, přilákali hokejisté do arény rekordní návštěvu sezony čítající 656 diváků!

Dvanáctigólová přestřelka pod Orebem. V Trutnově hokejisté pomáhali Adámkovi

A také Drakům slavnostní večer vyšel náramně. Soupeře rozstříleli výsledkem 7:2 a čistého hattricku v zápase dosáhl útočník Jakub Luštinec (37). Borec o rok starší než Krejčí se pak rozpovídal v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Jakube, v neděli jste odehráli výborný zápas. Když budeme mluvit o generálce na play off, pak asi musíte být spokojeni, že?

Zápas se povedl po všech stránkách. Jak výsledkově, tak divácky i účelně pro Adámka. Generálkou pro nás však byla dá se říct všechna utkání, která jsme odehráli v novém kalendářním roce. Los nám totiž přisoudil kvalitní soupeře, za což jsme byli rádi. Mohli nás dokonale prověřit.

Jakub LuštinecZdroj: Jan BartošPřed utkáním s Hlinskem jste měli o motivaci postaráno. Předně se hrál přímý souboj o konečné druhé místo, do toho měl duel charitativní podtext. Jak se vám líbila divácká návštěva?

Už před zápasem jsme si v kabině říkali, že tady není kam uhnout. Moc dobře jsme věděli, o jakou pozici hrajeme. Vlastně nakonec zásluhou Adámka si na náš zimák konečně našla cestu úctyhodná návštěva. A co si budeme povídat, hned se hraje jinak před sedmi stovkami diváků, kteří fandí, než když tam stojí a kouká stovka lidí.

Fanoušci si díky vám přišli na své. Krátce po polovině hrací doby jste vedli 7:0. Užíval jste si hokej?

Samozřejmě doufám, že si přišli na své, jen je škoda, že na to nepřišli dřív. Dobré výsledky máme tak od listopadu. Když vedete v polovině zápasu 7:0, hrajete už bez nervů a můžete se hokejem bavit.

Sám jste k vysokému vedení přispěl čistým hattrickem během pouhých šesti minut. Nejlepší individuální výkon sezony?

Asi jo (usmívá se). Za prvé jsem to cítil jako nejlepší individuální výkon, samozřejmě však za výrazného přispění od spoluhráčů. Bez jejich gólových přihrávek bych hattrick nenastřílel. Navíc jak už jsem i říkal, ten zápas nám všem dokonale sedl. A že jsem tří branek dosáhl během tak krátké doby? Řekl bych, že to byl můj vůbec nejrychlejší hattrick v kariéře.

Jakub Luštinec při defenzivní práci.Zdroj: Jan BartošV základní skupině jste nastřílel osm branek a teď jste stejnou porci vyrovnal i v nadstavbě. Spokojenost?

Tak samozřejmě by mě potěšilo i více nastřílených branek (směje se), ale pravda je taková, že čím jsem starší, tím si víc užívám týmová vítězství. Stejně tak možnost ukázat mladším klukům i jinou práci než je střelba branek. Třeba do obrany. I tak jsem ale s šestnácti trefami za sezonu určitě spokojen.

Na začátku prosince vstřelila vašich 24 branek v řadě pouze elitní formace vedená Jirkou Šimoníčkem. Zažil jste někdy, aby se takto dařilo pouze trojici hráčů? A co jste na to říkal?

Roman VondráčekZdroj: Miloš ŠálekTo bylo neuvěřitelný. Neskutečný, jakou ti kluci měli a stále mají fazonu. Vážně je radost se na ně koukat, vypadají, jako by spolu hráli pohromadě spoustu let. Celou formaci hodně zvedl Vondrc (Roman Vondráček – pozn. aut.), prostě radost pohledět.

Berete právě trio Vondráček – Šimoníček – Smékal za vaši hlavní zbraň pro play off?

Upřímně, já spíš doufám, že po návratu Kýti (Petr Chytráček – pozn. aut.) z marodky přidáme i my nějakou tu branku, aby to vše neleželo pouze na naší první lajně. Naši hlavní zbraň pro play off spíš vidím v soudržnosti celého týmu.

Svými výsledky v nadstavbě jste si vybojovali sérii proti Nové Pace. Hádám, že to nebyl úplně vysněný soupeř.

Tak ono se letos ani nedalo nějak kalkulovat. Jak v naší, tak v té vyšší skupině to v tabulce bylo neskutečně vyrovnané. A pravda je taková, že většinou se kalkulovat ani nevyplácí. Když chcete ve vyřazovací části dojít co nejdál, musíte porazit kohokoliv. S Novou Pakou jdeme bojovat a souboj s nimi je pro nás samozřejmě výzvou.

V nadstavbě dohráno. Kohouti stihli vyskočit na čtvrté místo, vyhrála i Jaroměř

Sledoval jste dění v A skupině nadstavby? Byla ohromně vyrovnaná a dostat jste do osmifinále mohli takřka každého.

Jasně, vývoj ve druhé skupině jsem sledoval. Tam jste mohl být první, pak dvakrát nevyhrát a rázem jste spadl na poslední místo. Jak už jsem říkal, neuvěřitelně vyrovnaná skupina.

Novou Paku už Trutnovští v této sezoně naháněli již dvakrát (6:9 a 5:6).Zdroj: Petr ČepekUrčitě nechcete sezonu končit už na konci ledna. Znáte na Bruslaře recept? A co byste před play off rád vzkázal trutnovským příznivcům?

Tak brzy by nechtěl končit nikdo, to by byl snad nejrychlejší konec sezony, co bych zažil. Uděláme všechno, aby se tak nestalo a my si mohli sezonu ještě prodloužit. Pokud bych na Bruslaře recept znal, stejně vám ho neřeknu (smích). Pro příznivce ale vzkaz určitě mám. Budeme všichni rádi, když přijdou svůj tým podpořit v co nejvyšším počtu. Když by to na zimáku vypadalo stejně jako při nedělním souboji s Hlinskem, bylo by to skvělé. A hlavně ať nám přijedou vytvořit domácí prostředí už do Paky, budeme to potřebovat.

Dvojice pro osmifinále play off: Stadion Nový Bydžov – HC Opočno, HC Litomyšl – HC Spartak Polička, TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Náchod, HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko, HC Jaroměř – TJ Orli Lanškroun, HC Chrudim – SK Třebechovice pod Orebem, BK Nová Paka – HC Trutnov, HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň.



Termíny trutnovských zápasů: sobota 21. 1. od 17.00 v Nové Pace, pátek 27. 1. od 19.00 v Trutnově, neděle 29. 1. od 17.00 v Nové Pace, případně: středa 1. 2. od 18.00 v Trutnově a pátek 3. 2. od 18.00 v Nové Pace

V pondělí dospěl k metě 1000 zápasů v dresu Bostonu David Krejčí. Co říkáte na jeho počin a čekal jste po minulé sezoně v Olomouci, že se náš reprezentant za mořem ještě bude takhle prosazovat?

Je fantastickej, hrozně mu fandím, takový náš hokejový elegán. Vrátit se do NHL po sezoně v extralize a navíc v takovém stylu, to je opravdu neskutečný. Přeji jemu i celému Bostonu vítězný pohár, protože letos si ho vážně zaslouží.

Na závěr se vrátím k vám. V předchozích sezonách jste působil ve druhé lize. Bylo těžké se přeorientovat zpátky na krajský hokej? A nechybí vám trochu vyšší soutěž?

Tak, jako je těžké se přeorientovat na vyšší soutěž, platí to stejně i na tu nižší. Každá liga je specifická. Myslím ale, že krajský hokej je teď už úplně někde jinde. Hrají tu zkušení borci i mladí kluci, kteří hráli extraligu juniorů a jen by časově nedali dohromady školu s vrcholovým hokejem. Jasně že chce každý hrát na co nejvyšší úrovni, chybí mi to. Ale teď jsem v Trutnově a jsem typem člověka, který chce vyhrávat všude a všechno. Teď je mým přáním a cílem vyhrávat v barvách Trutnova, i kdybych tu hrál kuličky (úsměv).

V loňské sezoně Jakub Luštinec vyhrál druhou ligu v dresu HC Rodos Dvůr Králové nad Labem.Zdroj: Miloslav Knap