„Je dobře, že jsme uhráli postup v Lize mistrů, ale teď se musíme soustředit na domácí ligu,“ nakázal zkušený útočník Daniel Rákos. „Je před námi důležitý víkend,“ neopomněl upozornit.

Je to tak. Mountfield ve středu sice impozantně (výhrou 7:1 nad Grazem a postupem do play off) zakončil jízdu základní skupinou Champions League, ale nyní jsou tu takříkajíc všednější starosti.

Tým se potřebuje zvednout, v extralize totiž prohrál čtyři z posledních pěti duelů. V neděli doma proti Karlovým Varům navíc podal zřejmě nejhorší výkon v sezoně.

„Rozhodně nejsme v situaci, aby byla v kabině velká pohoda,“ přiznal Rákos.

„V lize nedáváme moc gólů, snad si přeneseme sebevědomí z Ligy mistrů,“ doplnil ho další forvard Radovan Pavlík.

Mountfield nastřílel v domácí soutěži v deseti utkáních třicet branek. V tomto ohledu je na osmém místě. Přitom v počtu ran na bránu je nejaktivnější. Průměrně jich na soupeřovy gólmany pošle šestatřicet.

Jenže není produktivní, což by mohl být v pátek problém. Olomouc je třetím nejlépe bránícím mužstvem extraligy. Navíc je známá svou neústupností.

„Nahrává jim i ten jejich starý stadion. Nikomu se tam nechce moc hrát,“ netajil Rákos. „Ale především mají nepříjemné, poctivé a pracovité hráče. Do každého souboje jdou naplno,“ uznal.

Pro Hradec je přitom zápas na Hané zásadní. Pokud uspěje, pátečního soupeře odsune daleko za sebe. Nyní je před Olomoucí o jedinou příčku a o dva body.

„Klidně můžeme vyhrát 1:0, ale hlavně potřebujeme zabrat za tři body,“ pronesl Pavlík. „Budou rozhodovat maličkosti. Musíme být soustředění a podat kvalitní výkon,“ řekl Rákos.

Po Olomouci navíc přijde na řadu Zlín, který hraje o život. Zatím je v tabulce poslední, což je při novince - tedy přímém sestupu do první ligy - obří strašák.

Pokud Hradečtí v tomto dvojboji uspějí, vzdálí se nepříjemným starostem.