„S prodlevami mezi zápasy nic neuděláme. Situace je pro všechny týmy stejná, to si člověk nevybere. Pak toho zase bude o to víc, zápasy půjdou za sebou a program bude nahuštěný,“ říká navrátilec do sestavy Mountfieldu Lukáš Cingel.

Východočeši zapsali tři porážky v řadě, z toho dvě po nájezdech. Nic hrozného. Ale další nezdar už rozhodně nechtějí dopustit. Oproti tomu Tygři se nejspíš dostávají do své obvyklé formy, v posledních třech duelech byli stoprocentní a jsou už šestí.

Potřetí za sebou bez vítězství. Celek Mountfieldu veze z jihu Čech „pouze“ bod

Jak už bylo naznačeno, po derby s Pardubicemi patří bitvy s Libercem k těm nejemotivnějším. Diváci se tak mají na co těšit. „Zápasy proti Tygrům jsou na hraně, ale vždycky jsou fajn. Je to lepší, než když přijede nějaký tým, který jen stojí a čeká, co uděláme. Určitě to bude těžký zápas. Vrátil se jim jeden z nejlepších beků Šmíd,“ říká kapitán Hradce Radek Smoleňák.