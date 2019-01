Hradec Králové - Hradec doma válí. ČPP Aréna se pro soupeře stává nedobytnou tvrzí. V neděli se o tom přesvědčily Vítkovice. Ač i ony přispěly k velmi dobré kvalitě utkání, hokejisté Mountfieldu dominovali. Na vlastním ledě vyhráli posedmé v řadě!

Po rozpačitém úvodu jej nastartoval Rákosův šťastný gól. Bartošák měl zakrytý výhled, nahození od modré skončilo na tyčce. Od ní se puk odrazil do gólmanových zad a posléze zapadl do klece Ridery. Byl to důležitý okamžik. ,,Soupeře zdobila před zápasem výborná bilance. Měli jsme pořádnou motivaci uspět. Očekávali jsme velký boj a to se potvrdilo,“ řekl po utkání jeden z nejlepších hráčů Filip Pavlík.

Právě on byl autorem velice důležité druhé branky při přesilové hře. Koukal vyhrál buly a Vincour mu nabil na modrou. ,,Měl jsem jasno. Předešlé dvě početní výhody jsme nevyužili. Tak jsem to zkusil napálit a vyšlo to,“ liboval si hradecký bek. ,,Přesilovky kolikrát rozhodují zápasy. Bylo dobře, že jsme odskočili na rozdíl dvou gólů.“

Mountfield nerozhodila ani kontaktní branka do šatny po školácké hrubce v rozehrávce. ,,Stalo se. Do konce druhé třetiny scházelo nějakých dvacet vteřin. Bez chyb se hrát nedá. Kdyby jich nebylo, góly by nepadaly. Věděli jsme, že musíme makat dál. Šli jsme za vítězstvím,“ říká. Závěr měl Hradec plně pod kontrolou. Až na jedinou výjimku nedal Rideře šanci zápas zdramatizovat.

Další extraligový duel odehrají hradečtí hokejisté až v pátek v Mladé Boleslavi, o den později je čeká vždy ostře sledované derby s Pardubicemi. ,,V tom, že se hrají dva zápasy ve dvou dnech nevidím problém. Čas na odpočinek bude sice kratší, ale připraveni budeme. V čele tabulky je to hodně vyrovnané, chceme zvládnout oba zápasy,“ má jasno Pavlík.

POZNÁMKA: Bázeň? Tu v Hradci neznají

Ustrašenost. Bázeň o výsledek. Vedete o gól, snažíte se bránit těsný náskok. Leckdy česká klasika, dalo by se konstatovat. To ale naštěstí v Hradci neznají. Důkazem budiž poslední třetina nedělního zápasu s Vítkovicemi. Mountfield vedl 2:1, ke všemu inkasoval kontaktní gól do šatny. Na koni měl být soupeř. Opak byl pravdou. Svěřenci Tomáše Martince odvedli v poslední části parádní práci. Žádné čekání. Žádný strach. Na led vyjeli s přesvědčením, že soupeři do kožichu ještě naloží. Povedlo se. Takhle se chová tým, který má sebevědomí, věří ve své schopnosti. Jen tak dál.