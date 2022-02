Obrovsky důležitého a cenného vítězství dosáhli v dohrávce 34. kola Chance ligy hokejisté vrchlabského Stadionu. Na ledě Frýdku-Místku zvládli další bitvu o šest bodů a po výhře 3:1 vystřídali jednoho z největších konkurentů v desítce zaručující účast v play off.

Góly horalů stříleli Tomáš Linhart, Patrik Urban a patnáct vteřin před koncem Denis Kusý.

Chance liga, dohrávka 34. kola

HC Frýdek-Místek – HC Stadion Vrchlabí 1:3

Obrovsky důležitého vítězství dosáhli v nedělní dohrávce 34. kola Chance ligy hokejisté vrchlabského Stadionu. Svěřenci trenéra Tomáše Jirků vydolovali tři body v hale Frýdku-Místku, kde je přitom soupeř přestřílel poměrem 40:24.

Východočeši už v první třetině přežili dvě velké šance soupeře a hlavně i minutové oslabení tří proti pěti. Góly však padaly až v prostřední části hry. Tu horalé začali v početní převaze a už po devatenácti odehraných vteřinách se ranou od modré čáry prosadil nejstarší z obránců Linhart – 0:1.

Záhy mohl na 0:2 zvýšit Mrňa, velkou šanci však neproměnil a naopak záhy domácí využili druhou, tentokrát takřka dvouminutovou převahu pěti proti třem. Úspěšným střelcem byl gólem ala Pastrňák Šedivý.

Přesto šli podruhé do šaten spokojenější hosté. V čase 33:10 nachytal ranou na přední tyč gólmana Baroše z úhlu Patrik Urban a stav 1:2 držel až do samotné koncovky utkání. V ní to Moravané zkusili v šesti, když byl ale Baroš zpátky na ledě, přidal třetí vrchlabský gól patnáct vteřin před koncem Kusý.

Fakta – branky a nahrávky: 25. O. Šedivý (Lyszczarczyk, Klimša) – 21. Linhart (Kusý, Mrňa), 34. P. Urban (T. Zeman), 60. Kusý (Mrňa). Rozhodčí: Zubzanda, Cabák – Hanzlík, Konvička. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:1. Diváci: 806. Třetiny: 0:0, 1:2, 0:1.

HC Frýdek-Místek: Baroš (Foltán) – Ogurcov, Korím, Matyáš, Krzak, J. Adámek, Ciura, Kareš – R. Szturc, Bartoš, O. Šedivý– Šlahař, Komorski, Lyszczarczyk – Kurovský, Peterek, Christov – Martynek, Klimša, Hrubec. HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, Lytvynov, Kajínek, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Koffer, T. Kaut, T. Zeman – M. Machač, P. Urban, Mrňa – Matýs, Chrtek, Kusý – Pochobradský, T. Urban, D. Chalupa.

Další víkendové výsledky – sobota: Sokolov – Havířov 4:1 (dohrávka 37. kola), Benátky nad Jizerou – Třebíč 1:3, Šumperk – Litoměřice 5:0 (oboje dohrávky 38. kola), Přerov – Vsetín 4:1. Neděle: Slavia Praha – Šumperk 2:1sn (oboje dohrávky 39. kola).

Teď by nám pomohla nějaká vítězná šňůra, říká před venkovním tripem bek Nedbal

Nejbližší program – pondělí 17.30: Vsetín – Vrchlabí, Poruba – Přerov (oboje dohrávky 40. kola). 18.00: Sokolov – Benátky nad Jizerou (dohrávka 39. kola). Středa 17.30: Litoměřice – Slavia Praha, Vsetín – Ústí nad Labem, Jihlava – Havířov, Poruba – Prostějov. 18.00: Vrchlabí – Třebíč, Přerov – Sokolov, Šumperk – Benátky nad Jizerou (vše 46. kolo). Čtvrtek 18.00: Frýdek-Místek – Sokolov (dohrávka 38. kolo).