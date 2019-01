Hradec Králové - Do Hradce přišel jako velká posila, borec, kterého chcete mít nasvé straně. Daniel Rákos však zatím hokejově spí.

Zdálo se, že se hlasatel na hradeckém zimáku v neděli v podvečer zasekl. Když oznamoval tresty pro domácí hráče, byl jako kolovrátek.

Ze šesti vyloučení, jež tým Mountfieldu v souboji 35. kola extraligy s Libercem (3:1) postihla, jich celá polovina měla stejného pachatele.

Jméno: Daniel Rákos. Obžaloba: hákování, sekání a jako bonus nesportovní chování.

„Čím to bylo? Není to emocemi, je to… Nemůžu se vyjádřit, nevím, jak to mám říct, abych nedostal pokutu,“ soukal ze sebe útočník v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle všeho si chtěl postěžovat na nepřízeň rozhodčích. Jenže v tomto případě to bylo jinak. Sudí posílali jedenatřicetiletého za katr spravedlivě.

„Všechna tři vyloučení byla oprávněná,“ glosoval generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Ještě výstižnější popis je, že byla zbytečná. Rákos totiž pokaždé fauloval na polovině soupeře, daleko od brány Brandona Maxwella. Hradci v tu chvíli nehrozilo nebezpečí. „Dan musí udržet nervy. Taková vyloučení nemůže dělat a oslabovat tým,“ řekl rezolutně hlavní trenér Tomáš Martinec.

Liberec nakonec jeden Rákosův přečin potrestal, a to ten třetí. V přesilovce se trefil obránce Ladislav Šmíd. „Že jsme dostali jen jeden gól, to bylo rozhodující,“ pronesl Martinec.

Právě ubráněná oslabení postrčila Mountfield ke konečnému vítězství. Ve třetí třetině mužstvo skóre otočilo a srazilo ohromně silné Bílé Tygry z prvního místa v tabulce.

„Pro Dana to byl trochu smolný zápas. Nehodnotil bych ho jen podle tohoto jednoho,“ řekl manažer Kmoníček. „Ale je pravda, že i jinak zůstává za naším očekáváním,“ uznal.

Je to tak.

Pouhé dva góly

Rákos přišel v létě z Třince s cejchem výrazné posily. Zkušený hráč, který je nepříjemný pro každého soka. Umí rozleptat obranu i sebevědomí soupeře.

„Hledám i hokejové parchanty a narušitele,“ říkal během přípravy sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Ač nejmenoval, tato označení přesně seděla na Rákose. Hradec ho vzal, přestože má za sebou pestrou pardubickou minulost a místní fanoušci ho nezbožňují.

Útočník začal v prvním útoku s matadorem Petrem Koukalem, ale postupně se propadl do čtvrtého. Trestaný příliš není, duel s Libercem byl spíše úlet. I s ním nastřádal osm dvouminutových postihů a jeden desetiminutový.

Vůbec se mu však nedaří střelecky, skóroval pouze dvakrát. Vůbec nejhorší z týmu je pak v hodnocení plus minus, v něm je na čísle minus 5. Jde o statistiku pobytu na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách.

Rákos zkrátka musí přidat.

Kmoníček: Čekáme od něho víc

Hradec Králové - „Nebyl jsem happy, že byl Dan proti Liberci třikrát vyloučený,“ říká generální manažer Hradce Aleš Kmoníček. Šéf klubu však nechce hodnotit hokejistu Rákose optikou jednoho duelu.

Daniel Rákos šel v neděli pokaždé na trestnou lavici zbytečně. Souhlasíte?

Naprosto. Máme interní systém a trenér Tomáš Martinec si tuto nedisciplinovanost případně vyřeší v kabině. Ale Dana bych nehodnotil podle jednoho zápasu, který byl trochu smolný.

Jak tedy vnímáte jeho přínos?

Beru ho jako výborného profíka, skvělého hráče a dobrého kluka do kabiny. Pravdou je, že zatím zůstává za naším a asi i jeho očekáváním.

Jakou roli by měl podle vás plnit?

Možná někdo čeká, že Dan bude produktivní, ale kvůli tomu jsme ho primárně nebrali, i když by, samozřejmě, mohl nějaké body sbírat. Chceme, aby plnil úlohu jakov Třinci. Přednosti má jiné, umí být nepříjemný.

Doufáte, že se probudí v play off?

Pevně věříme, že ještě v základní části, že bude praktikovat svou hru a že se zlepší. Známe jeho kvality.

Není to levný hráč. Nepřemýšleli jste o jeho odchodu?

Díváme se na ekonomiku, na poměr cena - výkon. O změně v Danově případě jsme ale ještě neuvažovali.

Glosa Jiřího Fejgla: Musí v sobě probudit zlobra

Posledních pár let s přehledem vyhrával (nevypsanou) cenu pro nejnenáviděnějšího hokejistu extraligy.



Otravoval soupeře, byl jako štěnice. Nikdo ho neměl rád. Jen v Třinci byli spokojení - protože oblékal jejich dres.



Proto Hradec Králové v létě Daniela Rákose dobře zaplatil. Tak to prostě je. Kdyby nabídka nebyla hodně atraktivní, určitě by útočník s pardubickými kořeny nezvolil angažmá v Mountfieldu.



Zatím však nejde o vydařené spojení. Rákos je mdlý, chybí mu drajv, pro nějž byl tak ceněný i odsuzovaný.



Hradec potřebuje, aby se v něm zase probudil zlobr. Jinak je pro klub příliš drahý.