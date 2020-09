„Ano, je to nejhorší doba. Nevíte, kolik hráčů vám přijde na trénink, kdo půjde do karantény, jestli odehrajete zápasy, jestli neodejdou partneři,“ popisuje generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Jste z toho nervózní?

Mám to v hlavě, ale nedá se s tím nic dělat. V rámci preventivních opatření děláme maximum, ale ostatní věci nemůžeme ovlivnit. Na hráče působí okolní vlivy, rodiny a tak dále. Kdybych na to pořád myslel, tak se z toho zblázním.

Vede z toho cesta?

Věřím, že brzy s hygienou a ministerstvem zdravotnictví domluvíme, aby podobně jako ve fotbale nechodili do karantény celé týmy, ale jen jednotlivci.

Při jednáních se angažujete i vy sám. Chytla vás hokejová politika?

Musím říct, že mě nesmírně baví vyjednávání s hráči a kluby o kontraktech. Co se týče působení v představenstvu Asociace profesionálních klubů, řešíme už dlouho převzetí extraligy od svazu, na tom se mi líbí, že tvoříme něco nového. Ale teď je situace jiná, prioritní jsou jednání s ministerstvem i hygienou. I to mě naplňuje,i když hlavní jednání vede Aleš Pavlík jako prezident APK.

V Hradci je extraliga od roku 2013. Vy jste celou dobu u toho. V čem jste se změnil?

Hodnotit sám sebe úplně nechci, ale každopádně jsem nasbíral řadu zkušeností a vybudoval si nějaké postavení – ať už v rámci klubu, tak i extraligy. Každopádně se snažím dělat věci s mnohem větším klidem. (usmívá se)

Jak se proměnil celý klub?

Jsme určitě profesionálnější. Myslím obecně. Stabilizoval se kádr pracovníků, kteří dělají organizační práci. To je posun. Musím říct, že s lidmi tady jsem spokojený, jsem rád za složení, které tady nahoře v kancelářích je.

A sportovně?

Rovněž jsme spoustu věcí posunuli do větší profesionality. Ale nedá se říct, jestli jsme se zlepšili. Měli jsme lepší i horší sezony. Kádr se mění, občas přijdou ztráty, které nechceme…

Před časem jste řekl, že Hradec je v extralize finančně druhý sled. Platí to i dnes?

Ano, rozvrstvení je pořád stejné. My máme několik let stabilizovaný rozpočet (kolem 100 milionů korun – pozn. red.), i když uvidíme, jak se projeví koronavirus. Vždycky se najdou kluby, které na tom jsou – nebo doposud byly – finančně lépe: Kometa, Třinec, Sparta, Liberec.

Čím se to projevuje?

Když se vrací špičkový hráč z ciziny, nejprve jedná s těmito týmy. Tedy pokud nemá jiné vazby.

Je jiné i postavení Mountfieldu u veřejnosti? Ironické narážky na stěhování klubu z Českých Budějovic už nejsou tak časté.

Postavení se zlepšilo, to je jasné. Budějovice tam budou pořád, i když si myslím, že je to zbytečné. Ale jestli to chce někdo otvírat… Až do minulé sezony jsme pokaždé postoupili přímo do play off, to je rozhodující. Nepovedla se nám vlastně jen poslední sezona.

Už jste našel důvody neúspěchu?

Provedly se změny, které moc nepomohly sportovnímu ani organizačnímu směřování klubu. Měli jsme dva trenéry, každý měl svou vizi, nebylo to optimální. Navíc jsme měli program nahuštěný Ligou mistrů, možná i proto jsme v rámci extraligy nesplnili to, co jsme chtěli.

Nyní bude na lavičce jasný šéf Vladimír Růžička. Je to dobře?

Pokud to srovnám s minulou sezonou, je to určitě lepší řešení.

Byl problém zřejmý hned?

Člověk je v tom každý den, dotýká se ho to. Vnímá, že to není optimální, navíc to začala vnímat i kabina. Zkrátka to nebylo v pořádku.

Kapitán Radek Smoleňák tvrdí, že tým je nejsilnější za poslední tři roky. Souhlasíte s ním?

V kabině teď panuje pohodovější atmosféra, je to tam lepší. To je někdy důležitější než hráčská kvalita jako taková. Některé mančafty mají výraznější individuality, ale například v play off to není jen o nich. Máme jednoho trenéra, který má svoje ambice, chce uspět. My jsme na tom stejně. Uvidíme, jak to bude v sezoně.

Co bude největší zbraň Hradce?

Soudržnost a brankář Marek Mazanec.