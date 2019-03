Tomáš Vincour, nejlepší střelec hokejového Hradce Králové v základní části extraligy, se v pondělí pustí do boje ve čtvrtfinále play off. Na druhé straně bude stát parta se kterou prožil kupu triumfů, radosti i oslav.

„Ale já se nechci bavit o Kometě,“ pronese, když přijde řeč na sérii. „Co může být víc než obhájce? Na druhou stranu je to soupeř jako každý jiný.“

Pro něj to však není protivník jako každý jiný, tak to prostě je. Pevné vazby na Brno mu zůstaly. Minulý týden přijela do Hradce na návštěvu jeho maminka. Pohlídala vnoučata, v příštích dnech na to nebude čas.

Nejlepší sezona

Ze dvou nejbližších lidí se totiž stanou soupeři.

„Nějaké pošťuchování bylo,“ připomene si Vincour poslední setkání.

„Ona to asi bude mít nejhorší. Bude se muset rozhodnout, jestli bude fandit Kometě, nebo synovi. Když bude fandit synovi, tak přijde o práci, když Kometě, tak přijde o syna. V její kůži bych nechtěl být,“ rozesměje se.

On sám by přitom mohl mamince připravit těžké chvíle. I v play off by měl být jedním z klíčových borců Hradce.

„Oni mají velké zkušenosti. Ale my také. Máme třeba Vincka. Dva roky byl s nimi. Ví, jak se vyhrává liga,“ připomíná Petr Koukal, další z českých mistrů v sestavě Mountfieldu.

Vedle protřelosti a vítězné mentality by však měl Vincour dodat ještě jednu zásadní ingredienci. Tu, kterou přispíval během celé základní části. Zatímco v minulých sezonách v extralize se dostal maximálně na deset branek, po příchodu do Hradce se rozjel.

„Chceme ho, protože je střelec,“ říkal na začátku ročníku trenér Tomáš Martinec. Dokonce musel s vedením klubu vybojovat slušnou bitvu, aby Vincour přišel.

Po základní části vypadá útočníkův přestup jako fantastický kup. Vincour dal jedenadvacet branek, byl nejlepším střelcem mužstva.

„Některé věci jsem si uvědomil. A změnil jsem je,“ vysvětluje hokejista, proč se tak vyšvihl ve statistikách. Konkrétní být nechce, ale kouč Martinec aspoň naznačí, co musel Vincour vyšperkovat.

„Nemůžu mluvit o tom, jak pracoval v tréninku a v zápasech v Brně, ale my jsme potřebovali, aby přidal. Aby zapadl do stylu hokeje, který chceme hrát,“ objasňuje.

Vincour musel vylepšit pohyb, aby zapadl do nové hradecké filozofie. Tým napadá, snaží se soupeře přebruslit, zadusit aktivitou.

Zvládl to.

„Ale teď ještě nemá cenu hodnotit, jestli to byla dobrá sezona,“ mávne kanonýr rukou.

Je jasné, co může sezonu poslat k nebi, či do pekla. Půjde o to uspět ve čtvrtfinále s Kometou.

„Máme cíl a díváme se dopředu na první zápas. Všichni ale víte, jak Kometa hraje poslední dva roky a jaký tým tam je. My do toho jdeme s respektem, ale určitě se jich nebojíme,“ vzkazuje.