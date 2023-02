Vyrovnané první dvě třetiny nabídly hned pět vstřelených branek. Motor však tahal za kratší konec a po čtyřiceti minutách prohrával 2:3. To by ale nebyl Milan Gulaš, aby se vzdával bez boje. Tato hvězda domácího celku totiž v úvodu třetí třetiny srovnala. Lukáš Radil slavil prolomení devítizápasového půstu.Zdroj: Ladislav Adámek

Pardubičtí si ale očividně šetřili ofenzivní podívanou až na závěr utkání. Vítěznou trefu zaznamenal nejprve Lukáš Sedlák. V rozmezí posledních čtyř minut se k němu přidali i další jeho spoluhráči. Mezi nimi nechyběl ani Lukáš Radil, který ke své trefě z druhé třetiny přidal další dvě a mohl se tak radovat z vůbec prvního hattricku v Tipsport Extralize.

"Dva góly z těch tří mě spíš trefily. Měl jsem tedy i hodně štěstí. Každopádně nás ale těší, že jsme vyhráli, protože to nebyl jednoduchý zápas," říkal střelec hattricku Lukáš Radil.

Takový počet branek nenechává chladného ani pokladníka. Na druhou stranu se ale pardubický útočník dočkal i odměny od spoluhráčů…

"Budu to mít v kabině hodně drahé. Po zápase mi ale kluci dali za hattrick puk, tak to je bonus. Jinak si ale na artefakty nepotrpím," směje se Radil.

Zpátky ale k utkání. Během několika minut to rozhodně nevypadalo, že se potkaly týmy, které od sebe v tabulce dělí rozdíl třiapadesáti bodů.

"České Budějovice hrají o všechno, což bylo cítit a samozřejmě se projevila i pauza. Těší nás, že v závěru utkání jsme ukázali naši kvalitu a utkání jsme dotáhli do vítězného konce," těší nejlepšího hráče utkání.

Do utkání nemohl nastoupit kvůli trestu Matěj Paulovič a David Musil. Právě jeden z bratrů Musilů však smutnit rozhodně nemusel.

Na odpočinek ale teď již moc času nebude a hokejisté si tak na pauzu rozhodně stěžovat již nebudou. Pardubičtí hokejisté budou chtít odskočit v tažení za Prezidentským pohárem druhým Vítkovicím již zítra. S přímým konkurentem v boji o pohár se střetnou na domácí kluzišti v enteria areně od 18:00.

"My jsme rádi, že máme teď před sebou náročný program. Každého to více baví. Můžeme si vyzkoušet tuhle kadenci utkání na play off," dodává Lukáš Radil a v podobném duchu ho doplňuje i spoluhráč Lukáš Sedlák: "Může nás nakopnout do dalších zápasů, že jsme nehráli dobře a stejně jsme to zlomili. Vždy nemáte dobrý den a tohle je pro závěrečnou část nesmírně důležité."

"Byť je rozdíl mezi námi a Vítkovicemi větší, tak to určitě nebude jednoduchý. My se především těšíme, že opět vyjedeme před našimi domácími fanoušky. Je to určitě dobrý soupeř na kterého můžeme narazit a my chceme proti nim si udělat dobrou vizitku do dalších bojů," říká Tomáš Zeman k zítřejšímu zápasu s Vítkovicemi.