Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Pardubického trenéra napadli před začátkem třetí třetiny dva diváci.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Napínavou hokejovou bitvu dvou východočeských týmů zastínil incident před začátkem třetí třetiny. Když realizační tým Pardubic procházel pod domácím kotlem, těsně před střídačkou dva diváci napadli pardubického trenéra Ladislava Lubinu. Kouč Dynama se chvíli bránil sám, než mu pomohla pořadatelská služba.

„Je to smutné, tohle se může stát jenom v Hradci Králové. Tady se to stalo takovým koníčkem, v Hradci je to standardní záležitost,“ uvedl Lubina po utkání.

Můžete svým pohledem popsat, co se tam stalo?

Dva fanoušci soupeře mě napadli, a to je tak asi celé. Napadli mě standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je v extraligovém utkání neuvěřitelné.

Potom jste rozhodčí upozorňoval, aby zajistili odpovídající pořadatelskou službu. Hrozilo i to, že byste nepokračovali v utkání?

Žádný takový scénář nebyl, ale incident pokračoval dál. Další příznivci domácích bouchali na plexisklo za střídačkou. To bylo taky nedůstojné. Řekl jsem jen, aby nás nechali v klidu hrát.

Neuvažoval jste o tom, že půjdete na střídačku přes led?

Ne, šel jsem přes led jenom po zápase, kdy mi to řekl pořadatel.

Jak podle vás Hradec zvládl pořadatelskou službu?

Myslím, že úplně perfektně. Mají to takhle připravené, aby to takhle fungovalo. Bylo to podle plánu, jak to mělo být.

Měla být tedy bezpečnostní opatření u střídačky a práce pořadatelů zajištěna jinak?

Myslím, že pořadatel by měl předpokládat, že derby je vyhrocené a že určité věci tady byly v minulosti a mohly by se opakovat. Těmto věcem se dá předejít.

Musel jste se zprvu bránit sám?

Ano, musel jsem se bránit sám a bránil jsem se celkem statečně.

Jste z toho hodně zklamaný?

Myslím, že na extraligovém stadionu by se to hlavně stávat nemělo. S tím budeme asi všichni souhlasit.. Horší věci možná ještě přijdou.

Co tím máte na mysli?

Myslím, že incident neskončil tím, že skončil zápas.

Budete zvažovat nějaké právní kroky?

Nezvažuji zatím vůbec nic. Ale minimálně disciplinární komise by se tím měla zabývat.

Zápas jste prohráli gólem minutu před koncem. Jak jste vnímal vývoj utkání?

Domnívám se, že jsme viděli parádní utkání se vším všudy. Trochu jsme zaostávali ve druhé třetině, tam jsme se dostávali pod tlak. Ve třetí třetině jsme mohli výsledek taky přiklonit na naši stranu, ale bohužel se nám to nepodařilo a minutu před koncem jsme inkasovali.

Co si vzít z takového zápasu?

Věřím, že když budeme takhle hrát a pracovat, tak to bude dobré.