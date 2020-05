Tři medaile z dospělé kategorie už měl. Ještě v dobách Československa bral bronz dvakrát na mistrovství světa a jednou na olympiádě. Od roku 1992 pak v národním týmu chyběl. Než přišla sezona 1997/1998.

„Po dlouhé době jsem se vrátil do nároďáku, pro mě to byla obrovská čest. Byl jsem nesmírně rád, že jsem tam mohl vůbec být,“ vzpomíná Lubina, který se objevil v nominaci trenéra Ivana Hlinky.

Ze samotného šampionátu, který se konal v závěsu za olympijským triumfem v Naganu, si toho ovšem tolik nevybavuje. „Vybaví se mi hlavně závěr toho mistrovství v podobě medaile, to je vždy cenné. Toho si člověk váží. Ale že by se tam přenesla atmosféra z Nagana? To asi ne,“ říká bývalý pardubický útočník.

Z Třince do „repre“

I když ligové tituly slavil právě s Pardubicemi, zmiňovanou sezonu 1997/1998 strávil v Třinci. „Ten rok se mi povedl. Musel, jinak by pozvánka do reprezentace už nepřišla,“ doplňuje Lubina, kterému v té době bylo jednatřicet let.

Na šampionátu ve Švýcarsku pak třikrát skóroval. Dva góly dal již v úvodní skupině, další přidal v té čtvrtfinálové. „Že bych si vzpomněl, jak jsem který gól dal, to určitě ne. Já jsem byl vždy levé bránící křídlo a měl jsem trochu jiné povinnosti než dávat góly. Ale vždy potěší, když člověk přispěje,“ řekl.

Doba bronzová

V souboji o třetí místo Češi zdolali Švýcarsko. Stejného soupeře jako o šest let dříve na šampionátu v Praze, kde Lubina taky reprezentoval. „Hráli jsme o medaili s domácím mužstvem, atmosféra tam byla vynikající, jak si matně vybavuji. To se vždy dobře hraje. Tenkrát jsme zachytili takovou dobu, kdy byl švýcarský hokej na vzestupu,“ poznamenal Lubina.

Svou bilanci na mezinárodní scéně mezi dospělými tak uzavřel s bilancí čtyř medailí. Pro Lubinu doba bronzová.

„Dá se to tak říct. Na druhou stranu, zaplaťpánbůh za to, pak následovaly ještě lepší časy našeho hokeje, které si kluci zasloužili. V současné době bychom byli šťastní i za ty bronzové medaile,“ uzavřel současný hokejový trenér, který v úvodu uplynulé sezony vedl Dynamo, v říjnu pak převzal prvoligový Prostějov.