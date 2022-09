Třetí zápas Letních hokejových her a pátý přípravný celkově. Svěřenci Radima Rulíka odehrají druhý zápas před vlastním publikem. Po prohře s Mladou Boleslaví z minulého týdne se nyní utkají s Libercem. Právě s Bílými Tygry odehrálo Dynamo poslední zápas, když na jejich ledě zvítězilo 4:3 po nájezdech. Výhru řídili Lukáš Radil s Tomášem Hykou, kteří se dvakrát střelecky prosadili.

„Myslím si, že zítřejší zápas bude hodně podobný tomu, co jsme odehráli v Liberci. Bude to hodně vyrovnané, hrát se bude nahoru dolů. Nastoupí proti sobě hodně kvalitní týmy v útoku i obraně. Uvidíme, jak zápas rozehrajeme, ale určitě by bylo dobré udržet vedení déle než v Liberci,“ předvídá podobu úterního zápasu pro klubový web, Tomáš Dvořák.

V prvním domácím střetnutí se Pardubicím střelecky nedařilo. Šanci napravit to, budou mít již dnes.

„Já myslím, že nějaké góly padnou. Náš tým i ten liberecký je hodně ofenzivní, takže góly podle mě padat budou,“ dodává pardubický obránce.