Už po osmé se na zimním stadionu v Trutnově konal tradiční amatérský hokejový turnaj Krakonoš Brewery Cup, který i tentokrát proběhl pod záštitou starosty města Ivana Adamce. S ohledem na koronavirovou krizi se, bohužel jako minulý rok, nemohla turnaje zúčastnit mužstva ze zahraničí.

Letošním vítězem se stal nováček podkrkonošského klání - tým s názvem HAAS Clowns z Hronova, který ve finále porazil další novice Mystery Boys. Poraženým hráčům patří poklona a respekt, všechna svá utkání (a bylo jich dohromady šest) totiž odehráli během pouhých 25 hodin a ve finiši turnaje to již bylo znát! Místní Dragoni a Mladá Garda si rozdělili třetí a čtvrtou příčku. Cena útěchy putovala na Úpicko.

Účastníci 8. ročníku



HC Dragon (Trutnov)

HC Mladá Garda (Trutnov)

HC Havlovice/Kocouři (Úpice)

HAAS Clowns (Hronov)

Mystery Boys (Náchod, Pardubice a Trutnov)

Lukáš Zlatník (HC Dragon)Zdroj: Jan BartošPřekvapivě se tentokrát kvůli problémům s hráčským kádrem nepřihlásil Kolbič team 1991. V základní skupině týmy odehrály zápasy každý s každým a podle umístění v tabulce postoupily do následného play off. Tři celky skončily se šesti body a byly umístěné podle vzájemných utkání, kde nejlepší výsledky měly první HAAS a nejhorší třetí Mystery Boys. Druzí skončili Dragoni.

Předkolo play off: HC Havlovice/Kocouři – HC Mladá Garga 2:7. Semifinále: HC Dragon — Mystery Boys 4:5, HAAS Clowns — HC Mladá Garda 9:3. Duel o 3. místo: HC Dragon — HC Mladá Garda 6:3. Finále: HAAS Clowns – Mystery Boys 6:2.

Nejlepší hráči turnaje — brankář: Jaroslav Rodr (Dragon); — obránce: Lukáš Středa (Mladá Garda); — útočník: Vladimír Pohl (Mystery Boys); — střelec: Jiří Lunka (Mystery Boys); — nejužitečnější hráč turnaje: Jaroslav Čapek (HAAS Clowns); — cena pivovaru Krakonoš: Marcel Braun (HC Dragon).

Ohlasy na 8. ročník turnaje

Miroslav Michl, kapitán HAAS Clowns: „Za celý náš tým HAAS Clowns bych chtěl poděkovat za perfektní organizaci a pozvání na turnaj Krakonoš Brewery Cup 2021. Po dlouhé pauze bez hokeje to byl pro nás příjemný rozjezd a zároveň důvod konečně rozhýbat naše přibývající kilogramy tělesné váhy, navíc při sportu, který nás baví. Hokej na amatérské úrovni je hlavně o zábavě, a to se na trutnovském turnaji povedlo splnit na sto procent. Moc jsme si atmosféru turnaje užili, potkali známé i nové tváře, a pivo Krakonoš do nás také slušně teklo. Stejně tak nás potěšila i pouštěná hudba při přerušeních nebo pozápasové ceremoniály, které většina z nás vídá tak maximálně v televizi. To jsou detaily, které zvyšují atraktivitu turnaje a pro nás neprofíky to je příjemné zpestření. S klukama si kromě diplomů odvážíme hlavně zážitky. Děkujeme i soupeřům za sehrané zápasy, které snad nabídly i trošku hokejových momentů. Možná škoda, že turnaj neměl mezinárodní příchuť, jako tomu bylo v předešlých letech, ale v této době je ten důvod pochopitelný. Teď už si jdeme s týmem patřičně užívat oslavy s touto dřevěnou trofejí. Myslím, že v pivovaru z nás budou mít také radost, protože pár kusů ještě polkneme. Ještě jednou děkujeme organizátorům za dobrou práci a budeme se těšit třeba na příští ročník.“

Nejužitečnější hráči svých týmů: HC Havlovice/Kocouři Úpice – Karel Píša, HC Mladá Garda – Petr Kysilka, HC Dragon – Radim Janata, Mystery Boys – Matěj Truxa, HAAS Clowns – Miroslav Michl.

Lukáš Dědek, kapitán týmu Mladá Garda: „Turnaj byl velmi náročný, našemu týmu se příliš nevydařil, ale věřím že to příště zlepšíme.“

Petr Franěk, tým HC Havlovice/Kocouři Úpice: „Akce se nám líbila. Bylo to pro nás tak akorát a nakonec jsme byli rádi, že jsme nepostoupili. Neměli jsme pár klíčových hráčů. Dva kluci byli na dovolené, jeden byl poštípaný včelami, takže možná kdyby tu byli, tak jsme i Gardu porazili. Oni zase ale neměli dobré obránce, kteří také chyběli, takže to bylo fifty fifty. V šatně nikdo neměl žádné připomínky a myslím si, že to bylo skvěle načasováno: termíny, časy hokeje, sobotní ukončení – vše bylo skvělé. Děkujeme za organizaci celého turnaje bylo to fajn.“

Pavel Fedulov, předseda organizačního výboru turnaje: „Jsme rádi, že tradice pokračuje dál. Zase na turnaji byla skvělá atmosféra, všichni si to užili. Také důležitá věc, že všichni zůstali zdraví a nikdo se nezranil. Budeme doufat, že situace nám povolí uspořádat na jaře velký turnaj, ale teď těžko říct, jak to bude za půl roku vypadat. Samozřejmě velké poděkování městu Trutnov, sponzorům a všem, kdo se nějakým způsobem podělili na tom, aby se turnaj uskutečnil.“