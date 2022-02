Třebovští Kohouti přitom v neděli dokázali odpovědět na nástup svého soupeře, když proti Novému Bydžovu dokázali smazat ztrátu 1:4. V poslední minutě prodloužení ale rozhodl o vítězství hostujícího celku Černý a ve středu se tak bude na ledě Stadionu pokračovat.

Veškerou snahu Stadionu zhatilo 19 vteřin a během nich dvě inkasované branky

Podobně je na tom série mezi Chocní a Chrudimí. Také zde šel do třetího utkání domácí tým s výhodou tří mečbolů. První ale před parádní návštěvou hodil do koše. Šest stovek fanoušků ve 25. minutě oslavovalo Pulpánův gól na 2:0. Hned za minutu ale soupeře vrátil do hry Polák a v závěru třetí části hosté skóre dokonale otočili. Také v této sérii tak bude semifinále pokračovat. Navíc se ve středu bitva vrátí na chrudimský led.

Semifinále KL, 3. zápasy

Česká Třebová - Nový Bydžov 4:5 po prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 3. Prachař (Augustin, Pavlovský), 38. Pavlovský (Augustin, Prachař), 43. Prachař (Jemelka), 55. Pavlovský (Augustin, Sedlák) – 2. Jebavý (Němec, Postolka), 4. Jebavý (Němec), 5. Hlaváček (Novák), 31. Hlaváček (Bezděk), 65. Černý (Nedbal). Rozhodčí: Rulíček, J. Čížek - Jiruška, Kalina. Vyloučení: 3:5, navíc Bezděk 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 471. Třetiny: 1:3, 1:1, 2:0 - 0:1. Stav série: 2:1.

HC Kohouti Česká Třebová: T. Vlk (M. Kraus) - T. Havránek, V. Daněk, J. Schejbal, T. Sedlák, D. Blažej, D. Král, P. Jemelka - L. Korhoň, M. Pavlovský, P. Polodna, T. Prachař, V. Augustin, J. Fúzik, J. Čada, V. Rozlílek, J. Semorád, K. Plášek, V. Veverka. Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (M. Schovánek) - F. Novák, D. Březák, O. Spal, P. Malý, K. Nedbal, L. Bezděk - J. Kubišta, M. Němec, M. Postolka, J. Chára, S. Eis, D. Jebavý, M. Černý, J. Šuvara, T. Divíšek, M. Hlaváček, J. Pilný.

Choceň - Chrudim 2:4

Fakta - branky a nahrávky: 17. Prachař (Pulpán), 25. Pulpán (Procházka, Půlpán) – 26. Polák (Koreček, Machač), 46. Kalous (Machač), 57. Karásek (Machač, Koreček), 59. Štěpánek (Polák). Rozhodčí: Jiří Veselý, Miroslav Kis — Jaromír Říha, Matěj Javůrek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 592. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:3. Stav série: 2:1.

HC Spartak Choceň: M. Mahdal (J. Valenta) — A. Pazdera, S. Rudy, J. Škvor, M. Novák, J. Knytl, M. Šeda — M. Pulpán, M. Lichtág, L. Procházka, T. Půlpán, P. Vlček, M. Pilař, P. Prachař, L. Pilař, J. Krejza, D. Farkas, M. Hemský, M. Adámek

HC Chrudim: D. Cvrček (F. Matoušek) — E. Pazdera, M. Odehnal, V. Pilař, D. Pejzl, M. Machač, T. Novotný, M. Kalous — P. Štěpánek, U. Dobiáš, J. Polák, V. Novák, O. Karásek, M. Hykl, D. Cvrček, O. Polák, M. Kostka, P. Koreček, L. Hebek, Z. Pavlík.

Hladíkova střelecká show na úvod play off. Jičín vládl. Derby lépe rozjel Turnov

Program semifinále, 4. zápasy - středa 18.30: Nový Bydžov - Česká Třebová, Chrudim - Choceň.

Pohár Vladimíra Martince - semifinále, 1. zápasy: Jaroměř - Hlinsko 4:2, stav série: 1:0. Náchod - Polička ještě se hraje.