Jedním zápasem v úterý, především ale dalšími sedmi ve středu, pokračovala Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje. Její 24. kolo nabídlo celou řadu hokejových příběhů, každý duel byl něčím zajímavý a ve výsledku se více dařilo hostujícím kolektivům.

Také gólman František Veselý měl lví podíl na vítězství Nového Bydžova v Trutnově, kde se možná lámal chleba v otázce účasti v play off. | Foto: Jaromír Ptáček

Nejvyšší výhra domácího celku se zrodila v České Třebové, kde lídr tabulky nadělil deset branek Orlům z Lanškrouna. V kanadském bodování si nejvíce polepšili čtyřbodoví Jakub Martinec a Jakub Fúzik.

Deset branek, deset střelců. Také druhé derby si podmanil vrchlabský favorit

Naprosto hladce před vlastními fanoušky uspěly také Chrudim a Choceň. Prvně zmíněný tým si už v úterý poradil se soupeřem z Poličky a po výsledku 9:4 se v tabulce posunul na pátou příčku před konkurenta z Moravské Třebové, jenž měl v tomto kole volný los.

Také Choceňští zaznamenali tabulkový posun. Ve vzájemném souboji přestříleli Třebechovice pod Orebem 6:2 a vystřídali je na třinácté pozici.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Vůbec nejsledovanější bitvou dvou tabulkových sousedů byla přímá řež o klíčovou osmou příčku potřebnou pro účast v play off. Po bezbrankové polovině utkání si v ní hráči Nového Bydžova proti domácímu Trutnovu vytvořili během pěti minut tříbrankový náskok. Soupeř ve třetí dvacetiminutovce dvěma góly snížil, Stadion už si ale obrovsky cennou výhru pohlídal.

Podobně dramatický byl duel mezi Litomyšlí a Hlinskem. Zde si druhý celek tabulky vytvořil náskok čtyř branek už v první třetině, ještě ve 49. minutě vedl 5:1. Pak se ale domácí vrátili do zápasu a nechybělo málo, aby skóre po vzoru brněnské Komety proti Pardubicím ještě vyrovnali.

Zcela jednoznačně naopak skončilo další prestižní derby mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují. Favorit v polovině hrací doby vedl 5:0 a ačkoliv ve zbytku zápasu stříleli góly oba soupeři, rozdíl ve skóre už se nezměnil (3:8).

Ještě o jednu branku více vstřelili v halách soupeřů hokejisté Nové Paky a Jaroměře. Bruslaři s čistými štíty gólmanů Krinwalda a Viznera vyplenili led královédvorského rivala, Jaroměřští udrželi naděje na účast ve vyřazovacích bojích výhrou 9:1 v hale beznadějně posledního Opočna.

Krajská liga – 24. kolo

HC Kohouti Česká Třebová – HC Orli Lanškroun 10:3 (2:1, 5:1, 3:1)

Fakta – branky a nahrávky: 5. Stolín (Plášek, Veverka), 6. J. Martinec (Semorád, Jelínek), 22. Ostřanský (Fúzik, Král), 24. Rozlílek (Fúzik, Vlk), 29. Jelínek (Fúzik, Leder), 37. Král (Fúzik, Ostřanský), 38. J. Vašíček (J. Martinec, Semorád), 46. Semorád (J. Martinec, Jelínek), 54. Veverka (Plášek), 58. J. Martinec (Rozlílek, J. Vašíček) – 20. Krč (Nastoupil, Pražák), 37. Šembera (Markl, Pejcha), 56. Krč (Šembera, Drlík). Rozhodčí: Rulíček – M. Javůrek, P. Kolář. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:1. V oslabení: 2:1. Diváci: 365.

Jedna ze vstřelených branek v utkání mezi Českou Třebovou a Lanškrounem.Zdroj: HC Kohouti Česká Třebová

HC Litomyšl – HC Hlinsko 4:5 (0:4, 1:0, 3:1)

Fakta – branky a nahrávky: 21. Jonáš (L. Pilař, T. Půlpán), 49. T. Jakubec (T. Půlpán, Jonáš), 51. Vomočil (Bažant), 59. Bažant – 5. Hudec (Jílek), 12. T. Bříza, 13. Kubal (M. Machač), 15. Havel (T. Bříza), 49. Nepokoj. Rozhodčí: J. Čížek – Pitra, Topolský. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 255.

HC Náchod – TJ Spartak Nové Město n. M. 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)

Fakta – branky a nahrávky: 35. P. Škoda (J. Kocián), 37. Polej (A. Kubeček, Štěpán), 49. A. Kubeček (Zeman) – 7. Pohl (J. Černý, Bucek), 9. Š. Matějček (Mert), 16. Pohl, 25. J. Řezníček (Š. Matějček, Dufek), 31. Vanát, 40. Š. Matějček (J. Řezníček), 45. Bucek, 46. J. Řezníček (Morong). Rozhodčí: J. Petr – Pluháček, J. Řezníček. Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 115.

Pohádku vystřídal horror. Dynamo bralo výhru "až" v prodloužení

HC Dvůr Králové n. L. – BK Nová Paka 0:9 (0:3, 0:2, 0:4)

Fakta – branky a nahrávky: 7. Kotyza (L. Nezbeda, Brokeš), 8. Foerster (Klust, Had), 10. Hnik (Suvorov, Nevyhoštěný), 27. Najman (Had), 39. Strnad (TS), 48. Trejbal (Najman), 52. Had (Šípek, Foerster), 55. Brokeš (Najman), 57. Kotyza (Najman, Nevyhoštěný). Rozhodčí: Pecha – Kareš, Plodek. Vyloučení: 12:8. Využití: 0:3. Diváci: 146.

Hokejisté Nové Paky si na ledě Dvora Králové nad Labem s chutí zastříleli.Zdroj: Petr Čepek

HC Chrudim – HC Spartak Polička 9:4 (4:1, 3:0, 2:3)

Fakta – branky a nahrávky: 2. Dobiáš (V. Novák, Linhart), 13. Cvrček (Pavlík, J. Polák), 14. Hebek, 14. Langr (V. Novák, Linhart), 24. Pavlík (Pejzl, Langr), 25. Langr (V. Novák, Hrdlička), 27. J. Kubíček (Felcman, J. Polák), 44. Dobiáš (V. Novák, Langr), 44. Pavlík (M. Kostka, Linhart) – 7. Šerejch (Zobač, Štola), 42. Elis (Štola, Zobač), 48. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 54. Boštík (Tobiáš). Rozhodčí: J. Čížek – Pitra, Mikula. Vyloučení: 5:4. Využití: 3:1. Diváci: 75.

HC Trutnov – Stadion Nový Bydžov 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Hokejisté Trutnova padli s Novým Bydžovem.Zdroj: Anton MartinecFakta – branky a nahrávky: 44. Chaloupka (Z. Křížek), 46. Mach (Janoušek, Chaloupka) – 32. J. Matějíček (Hlaváček, R. Pilný), 35. J. Chára (Bezděk, V. Dostál), 36. M. Němec (Borovec). Rozhodčí: T. Veselý – Rezek, Šesták. Vyloučení: 5:3, navíc Borovec (NB) 5 minut + OK. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 186.

HC Opočno – HC Jaroměř 1:9 (0:0, 1:3, 0:6)

Fakta – branky a nahrávky: 36. Fuks (Zelený, Mervart) – 28. J. Kašpar (Rind, Mišinec), 33. Petira (V. Háze, T. Kocián), 38. L. Souček (Kodym), 44. J. Kašpar (D. Sýkora, V. Háze), 53. L. Souček (M. Hájek), 55. T. Kocián (J. Kašpar, Petira), 55. M. Hájek (L. Souček, Rind), 57. Mišinec (J. Kašpar, V. Háze), 59. J. Kašpar (V. Háze, Petira). Rozhodčí: P. Nedvěd – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:2. Diváci: 50.

HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Fakta – branky a nahrávky: 20. J. Polák (P. Prachař, Votava), 27. Knytl (J. Novotný), 27. P. Prachař (J. Polák, Votava), 33. Krejza (T. Novotný), 44. Lichtág (Votava, Vacek), 49. T. Novotný (TS) – 8. M. Matouš (Netušil, Menyhárt), 55. Jušta (Zahradník, Dittrich). Rozhodčí: J. Vrba – A. Najman, J. Jirků. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 218.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Program 25. kola – neděle 17.00: Česá Třebová – Chrudim, Nový Bydžov – Nové Město nad Metují, Třebechovice pod Orebem – Nová Paka, Trutnov – Moravská Třebová, Litomyšl – Choceň, Lanškroun – Náchod, Polička – Dvůr Králové nad Labem. Utkání Opočno – Hlinsko bylo odloženo na 26. ledna. Volný los má Jaroměř.