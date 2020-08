Krajskou ligu Královéhradecka 2020/2021 bude hrát osm mužstev. Oproti loňsku se jí nezúčastní Sokol Semechnice, jenž v polovině loňské sezony ze soutěže odstoupil. Naopak přihlášku nejprve podal B tým Dvora Králové, ovšem následně ji zase stáhl.

Soutěž by měla začít prvním kolem v neděli 4. října. Základní část bude čítat osmadvacet kol, to poslední by se mělo odehrát v neděli 31. ledna 2021. Hracími dny zůstávají neděle (od 17 hodin) a středa (od 18 hodin).

Účastníci KHL 2020/21: HC Trutnov B, HC Baroni Opočno, Stadion Nový Bydžov, HC Jaroměř, TJ Spartak Nové Město nad Metují, SK Třebechovice pod Orebem, HC Wikov Hronov, HC Náchod.