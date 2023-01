Fakta - branky: 24. Sobotka, 40. Němeček (D. Vitouch), 46. Řepík (Kaše, Sobotka). Rozhodčí: Pražák, Šír – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 9604. Sestavy - HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – A. Musil, Poulíček, Vondráček – Herčík, Paulovič, Rohlík. Trenér: Radim Rulík. HC Sparta Praha: J. Kovář – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše. Trenér: Miroslav Hořava.

Na pardubickou lavičku se vrátil trenér Radim Rulík, který se musel před úvodním vhazovaní cítit jako v sedmém nebi. Na kostce nad ledem se totiž objevily záběry ze stříbrného mistrovství světa dvacítek, které vedl jako hlavní kouč. Nejen našlapaná hala, ale také obě střídačky mu vzdali hold. Potleskem vestoje.

Radim Rulík byl přivítán jako český hrdina.Zdroj: Ladislav Adámek

Dva údery ve druhé třetině

Poté se však musel rychle snést na zem. Neuplynuly ani dvě minuty a Dynamo dostalo výhodu přesilové hry. Největší šanci si ale vypracovala Sparta. Konečný si všiml ležérního počínání obránce na modré čáře, vypíchl mu kotouč a řítil se sám na Willa. Ten však jeho střelu nad beton správně zaměřil. První vážnější střelu vyslal na pražskou bránu Kousal, ale Kovář ji pohotově vyrazil. Na druhé straně vyzkoušel pozornost gólmana Mikliš. Pardubičtí byli sice více na puku, když se však před Willem objevil tým soupeře, domácí brankář řešil zapeklitější situace než jeho protějšek. Jako v případě Kašovy rány z úhlu nebo příležitosti Buchteleho. Skóre mohl otevřít Zohorna, když jeho bomba Kovářovi propadla výstrojí, ne však do sítě. V závěru prvního dějství domácí protivníka zamkli, ovšem kromě Radilovy teče bránu neohrozili. Není zvykem, že první třetina končí v Pardubicích nulami…

Také zkraje prostřední části nabídli hosté soupeři početní výhodu. A stejně jako v prvním případě s ní naložili prachbídně. Ostatně jako ve většině přesilovek v průběhu celé dosavadní sezony. Vzápětí si drbali hlavy. Sobotka si u mantinelu přebral puk, přebruslil své strážce a Willa prostřelil. Z další akce se propracovala Sparta do přečíslení tři na jednoho, a ten jediný uhasil nebezpečí faulem na hráče, který mohl po přihrávce umístit puk do prázdné. Dvořák putoval za katr, ale mohl se radovat. Cienciala totiž využil nedůrazu Sobotky, ale Kovář betony roztáhl, jak potřeboval. Po skončení přesilovky se zčistajasna před Willem objevil Tomek, ale domácí lapák tým podržel. Stejně si počínal i při delším tlaku ve druhé desetiminutovce této periody. Pardubice se z něj vymanily, ovšem po návratu před Willa mohli hosté zvýšit Buchtelem či Konečným. Domácí se ne a ne dostat do hry, což jim zhatila i další přesilovka soupeře. Paradoxně v ní si vytvořili největší šanci druhé epochy. R. Kousal v brejku oslovil T. Zohornu, ale Kovář se přesunul včas. Po zahrožení Formana se vydal do útoku Sedlák, natlačil puk jednou rukou pod Kováře, ten ho ale zadržel ještě před brankovou čárou. Šest vteřin před koncem početní výhody hostům sice nevyšla dlouhá klička před bránou, ale najíždějící Němeček dopravil kotouč do sítě.

V úvodu závěrečné třetiny nejdříve měla možnost rozvlnit síť Sparta. Potom se vřítil před Kováře Poulíček a jeho střelu vytěsnil ramenem tak, že kotouč poskakoval po horní konstrukci. Při třetí přesilovce Sparta spustila kanonádu, na jejíž konci byla gólová trefa Řepíka. Respektive až po jejím uplynutí. Stalo se tak v šesté minutě této části. Tento gól se ukázal jako definitivní. Sparta dál podávala komplexní výkon s minimem chyb. Nedá se říct, že by se Dynamo nesnažilo, ale další nula Kováře nebyla tak vydřená…

Po závěrečném klaksonu se tak musel Radim Rulík sklonit před týmem svého zlatého kolegy z Litvínova Miroslava Hořavy. Návrat z reprezentační Kanady na extraligový led se mu tak nevydařil.