Hradec Králové - Všechno je jinak. Hokejisté Nové Paky sice v úvodním čtvrtfinálovém zápase krajské ligy Královéhradecka porazili v neděli na svém ledě tým z Nového Města nad Metují 5:2 a ujali se vedení v sérii, jenže utkání mělo o den později nečekanou dohru u „zeleného stolu“.

Krajská hokejová liga - čtvrtfinále play off: Nová Paka - Nové Město nad Metují. | Foto: Petr Čepek

Sportovně-technická komise Krajského svazu ledního hokeje Královéhradeckého kraje přišla na to, že jeden z hráčů Nové Paky zasáhl do prvního utkání play off neoprávněně, tudíž musela výsledek kontumovat 5:0 ve prospěch novoměstského mužstva. V sérii hrané na dvě vítězství se tak překvapivě ujal vedení Spartak.