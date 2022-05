Konkurence pro Frodla či návrat Radila. Dynamo hlásí sedm nových posil

V brankovišti měli pardubičtí jistotu se jmeném Dominik Frodl, ale nikdo nemá své jisté a proto přichází z ruského Čeljabinsku brankář Roman Will. Ten sbíral úspěchy především v libereckém dresu, kde dvakrát získal stříbrnou medaili.

„Ze zápasů s Pardubicemi si nejvíce vybavuji to, že za ně hrál můj nejlepší kamarád Matěj Beran, takže ty zápasy byly pro mě vždy pikantní, protože jsme hráli proti sobě. Zápasy s Dynamem nebyly nikdy jednoduché, o to více, když se hrálo v pardubické aréně. Pardubice jsou historicky TOP tým v Česku a vždy to s nimi byl zápas o všechno," říká pro klubový web nová posila Pardubic.

Dědek: Jen blázen by nechtěl ke sto letům titul. Udělat ho, tak jsme nesmrtelní

Vystužení obrany bylo klíčovým úkolem týmu Dušana Salfického. Z Plzně přichází Peter Čerešňák, který na letošních olympijských hrách v Pekingu vybojoval se slovenskou reprezentací bronzové medaile. Zároveň byl vyhlášen nejlepším obráncem západočeského klubu.

„Pardubice budou slavit sto let hokeje a snaží se poskládat tým, který bude schopný zaútočit na ty nejvyšší příčky. To pro mě bylo hlavním lákadlem. Hlad po úspěchu a chtít něco vyhrát," vysvětluje svůj příchod Čerešňák.

Od příští sezony se také bude v pardubicích objevovat hláška: já na bráchu, brácha na mě. Do kabiny za svým bratrem Adamem totiž míří zadák David Musil. Ten získal tři tituly s Třincem za poslední tři roky a další chce přidat právě v pardubickém klubu.

„S bráchou budeme hrát v klubu společně vůbec poprvé a já se na to moc těším. Už jsme si spolu nedávno zahráli více zápasů na mistrovství, moc jsme si to užili, tak se těším, že na to navážeme nyní v Pardubicích," těší se na spolupráci se svým bratrem český reprezentant David Musil.

Posledním oznámeným obráncem je nově příchozí Tomáš Dvořák, který v letošní sezoně získal se Spartou Praha stříbrné medaile.

„Příchod do Pardubic je pro mě nová výzva. Doufám, že budeme hrát dobrý hokej a o co nejlepší umístění. S Dynamem to byly vždy vyrovnané zápasy, hlavně v Pardubicích byla vždy výborná atmosféra a já se těším, na domácí prostředí, až budeme hrát před plnou halou," vyjadřuje se pro klubový web nová akvizice Tomáš Dvořák.

Brankoviště Dynama posílí reprezentační brankář Roman Will.Zdroj: Jan Beneš/Český hokej

Návrat ztraceného syna!

Do Pardubic se vrácí majitel dvou titulů, Lukáš Radil. Ten získal dvě extraligová zlata v roce 2010 a 2012. Radil má odehráno padesát šest utkání v dresu San Jose Sharks. Poslední dvě sezony strávil v KHL, kde hrál za tým Spartak Moskva či v lotyšské Rize.

„Moc se těším na fanoušky i na to, že si zase zahraji s kluky, se kterými už jsem hrával. Jsem skutečně natěšený, očekávání jsou velká a jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Zdá se, že tým by měl být skutečně silný," těší se na svůj návrat odchovanec pardubického hokeje, Lukáš Radil.

Člověk se pořád učí. Do Pardubic se jdu zase učit, říká s úsměvem Rulík

Zkušenosti z NHL nemá pouze Lukáš Radil. Do útoku totiž přichází také Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka.

Prvně jmenovaný odehrál několik sezon v dresu Colombusu, kde nasbíral 160 startů. V poslední sezoně hrál v KHL. Lukáš Sedlák nehrál nikdy v extralize a na svoji premiéru v dresu Pardubic se už těší.

„Těším se na skvělé fanoušky, kteří jsou v Pardubicích. Já jsem sice v extralize nikdy nehrál, ale Pardubice jsou hokejové město a já už se na to atmosféru nemohu dočkat. Očekávání mám jen ty nejvyšší. Vždy se snažím být pro všechny v kabině dobrým spoluhráčem a být přínosným pro tým. Aby se hrál dobrý hokej a udělal se pořádný výsledek," těší se na pardubickou atmosféru Lukáš Sedlák.

Tomáš Hyka nastupoval v NHL za Las Vegas, kde odehrál kolem třiceti utkání. V posledních třech letech nastupoval společně se svým parťákem Lukášem Sedlákem v Traktoru Čeljabinsk.

„Jsem strašně rád, že jsme se s Pardubicemi dohodli. Je to velký klub, velká historie… Bude se slavit 100 let, takže očekávání budou veliká a já doufám, že dokážeme vedle oslav udělat i nějaký úspěch. Co jsem slyšel od některých spoluhráčů, tak Pardubice jsou skvělá hokejová organizace, a sám si pamatuji ještě jako soupeř na báječné fanoušky. Moc se na to těším," říká pro klubový web nový útočník pardubického Dynama, Tomáš Hyka.

Aktuální soupiska HC Dynama Pardubice

Brankáři: Dominik Frodl, Milan Klouček, Roman Will

Obránci: Peter Čerešňák, Tomáš Dvořák, Michal Hrádek, Tomáš Jelínek, Jan Kolář, Jan Košťálek, David Musil, Ondřej Vála, Jan Zdráhal

Útočníci: Matěj Blümel, David Cienciala, Tomáš Hyka, Robin Kaplan, Filip Koffer, Robert Kousal, Ondřej Matýs, Adam Musil, Matej Paulovič, Patrik Poulíček, Lukáš Radil, Ondřej Rohlík, Lukáš Sedlák, Michal Rouha, Robert Říčka, Tomáš Urban