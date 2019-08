Aleš Jergl, nový útočník Hradce, si může tento bod odškrtnout. V úterý přispěl k výhře 5:1 nad Vienna Capitals brankou v přesilovce.

„Jsem za to rád, trošku to ze mě i spadlo. Věřím, že další zápasy budou lepší a lepší. Dá se říct, že do dalších utkání půjdu s lehčí hlavou,“ přiznal forvard, jenž dprazil v létě z Olomouce, v rozhovoru pro klubový web.

„V první třetině jsem měl v přesilovce asi čtyři střely a nic tam nepropadlo. Pak se to ke mně odrazilo, a tak si říkám, zkusím to tam narvat. Tak jsem to tam narval golfákem a spadlo mu to pod rukou, takže super,“ usmál se pětadvacetiletý hráč.

Bylo vidět, jakou má radost. Trefu parádně oslavil. „Dávám radost najevo, protože rád dávám góly. Takže radost k tomu patří,“ řekl.

Jergl se prosadil proti týmu, jenž hraje mezinárodní EBEL ligu, podobně jako jihomoravské Znojmo. Tato soutěž je známa živelnějším hokejem než česká extraliga.

„Možná byli trochu tvrdší než extraligové týmy. Samozřejmě ne všechny, protože některé týmy hrají také tvrdě. Snažili se bruslit a srážet se. Myslím, že hlavně na tom jejich hokej stál,“ porovnával útočník, kterého trenér Miloš Říha nominoval na nedávné soustředění národního mužstva.