Vídeň se v Hradci představila už v neděli. To v ČPP aréně vyzvala partnerský klub Mountfieldu Kolín a radovala se z výhry 3:1. „Jsem rád, že jsem dostal šanci a mohl jsem hrát, protože letos v přípravě tolik zápasů není. Myslím si, že jsme odehráli vyrovnaný zápas, škoda jen toho konce, tam jsme mohli vyrovnat,“ řekl útočník Martin Štohanzl. Ten nastoupil v neděli za kolínský klub, zítra by měl do zápasu proti stejnému soupeři zasáhnout i v hradeckém dresu.

„Je to trochu paradoxní a rozdíl tam asi bude. V extralize jsou týmy mnohem více svázáni taktikou a hráči mají o něco lepší dovednosti. Na zápas se těším a věřím, že ho vyhrajeme,“ poznamenal Štohanzl.

A jaký byl vlastně celek z rakouského hlavního města protivníkem? „Soupeře je těžké k někomu přirovnávat. Je to zahraniční tým a určitě má svoji kvalitu. Podle mě je někde na úrovni nejlepších týmů v první lize,“ uvedl Štohanzl a doplnil: „Na zápas se už moc těším a doufám, že vyhrajeme. Taky doufáme, že přijde co nejvíc fanoušků a že jim uděláme radost.“ Fanoušci Hradce si tento týden hokeje užijí do sytosti. Hned ve čtvrtek totiž Mountfield vyzve Graz.