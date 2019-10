Zaskočila vás žádost Tomáše Rolinka o rozvázání hráčského kontraktu?

Určitě mě to překvapilo, protože jsem to nečekal. Já jsem s Tomášem komunikoval, není pravda, že by s ním nikdo z klubu nebyl v kontaktu. Měl jsem pocit, že bude v tomto týdnu normálně trénovat. S ním i s jeho agentem jsme se dohodli, že víkendové zápasy (Zlín a Kladno) nebude hrát. Ale pak měl už normálně trénovat a připravovat se na další zápasy.

Jaká byla vaše reakce, když za vámi přišel?

Tomáš odešel hned na začátku pondělního tréninku s tím, že už tady nechce trénovat. Důvod? Co jsem slyšel, tak se mu nelíbilo místo v sestavě, kam byl zařazen (místo v páté formaci). V pondělí odpoledne mi pak volal jeho agent, že se Tomáš rozhodl pro ukončení kontraktu. Řekli jsme si, že se sejdeme. Druhý den přijel agent, znovu jsme celou situaci diskutovali, jestli je to definitivní. Došlo k dohodě, Tomáš podepsal dohodu o ukončení smlouvy.

Tomáš Rolinek pak své důvody zveřejnil ve videu, které natočil. Zmiňoval se o nulové komunikaci a o tom, že se cítil jako páté kolo u vozu. Jaký je váš pohled?

Já úplně nevím, na koho tím mířil. Pokud budu mluvit za sebe jako generálního ředitele, tak jsem s ním určitě komunikoval. Už od května, pak i na začátku sezony. I během té situace, kdy nebyl v sestavě, jsme byli v pravidelném kontaktu. Rozhodně to není tak, že by s ním nikdo nemluvil. I proto mě to mrzí, protože to vypadá, že jsem s ním nemluvil. Já jsem byl naopak mediátorem, který se snažil o to, aby se do sestavy vrátil.

Proč se pozice Tomáše Rolinka nezměnila ani po odchodu trenéra Ladislava Lubiny?

Ta situace byla taková, že začal trénovat a potřeboval čas. Když jsme odvolali Láďu Lubinu, tak zde byla dohoda s agentem, že Tomáš ještě o víkendu hrát nebude. Toto jsme respektovali. V pondělí pak Tomáš nastoupil do tréninku, který asi po dvou minutách skončil. Je věcí trenérů, kam hráče zařadí do zápasů a tréninků. Na druhou stranu jsem neměl pocit, že by s ním nepočítali. Každý hráč by měl přijmout nějakou svoji roli. Když jsme s Tomášem diskutovali na začátku sezony, tak mí říkal, že je ochoten přijmout jakoukoliv roli v týmu. Teď odešel zřejmě s tím, že se mu ta role nelíbila.

Často jste zmiňoval, že chcete sázet na odchovance a hráče, kteří mají vazbu na Pardubice. Nemrzí vás z tohoto pohledu, že nyní hráč jako Tomáš Rolinek končí?

Je to jeho rozhodnutí, to je potřeba říct. Mrzí mě rozhodně to, že končí za takové situace a takovým vyjádřením. Myslím, že si to nezaslouží klub ani Tomáš. A ani já, za těch šest měsíců jsem tady strávil spoustu času, s Tomášem taky nějakou chvíli. Přijde mi to jako nešťastné.

Před několika dny skončil hlavní trenér Ladislav Lubina, teď zase kapitán Tomáš Rolinek. Může to mít podle vás nějaký dopad na mužstvo?

Věřím, že to žádný negativní dopad mít nebude. Když jsme vyhráli nad Kladnem, tak nálada v kabině byla super. Myslím, že i na tréninku je vše v pohodě. Musíme se soustředit na zápas s Libercem. Věřím tomu, že ho zvládneme.

Zápas vás čeká v pátek proti Liberci, ale především na sociálních sítích už se na vás po rozvázání smlouvy s Rolinkem snesla kritika od příznivců…

Samozřejmě hlavně směrem ke mně, ale to je asi úděl generálního ředitele, který je hromosvodem emocí. Mrzí mě to, protože vím, jak jsem s Tomášem komunikoval. Bohužel, nic víc jsem nemohl udělat. Opakuji, že je to jeho rozhodnutí. Myslím, že možná bylo z jeho strany unáhlené, protože by svou šanci v týmu určitě dostal.

Rolinek: Trenér mi řekl, že schválně prohráváme

Od třetího extraligového kola chyběl Tomáš Rolinek v pardubické sestavě. Celá záležitost vyvrcholila žádostí kapitána o rozvázání kontraktu. Situaci pak Rolinek okomentoval v natočeném videu, o němž jsme informovali již ve včerejším vydání Deníku. Co v něm mimo jiné zaznělo?

„Když jsem byl vyřazený mimo sestavu před zápasem v Litvínově, tak se pak se mnou nikdo čtyři dny nebavil a nic mi nevysvětlil. Byl jsem jako páté kolo u vozu.“

„Na schůzce s Martinem Sýkorou a trenérem Lubinou jsem se od trenéra dozvěděl, že zbrojím proti němu a že schválně prohráváme. S tím jsem hrubě nesouhlasil a odmítl jsem pod koučem trénovat a hrát.“

„V pondělí jsem byl opět v páté lajně. Už jsem všeho měl dost, tak jsem požádal vedení, ať mi rozváže kontrakt. Přeji Dynamu vše nej, ať to kluci zvládnou a uhrají si body. Hlavně ať Dynamo žije dál.“

Dynamo hostí první Tygry

Poslední proti prvnímu. V dalším utkání hokejové extraligy nastoupí pardubičtí hokejisté dnes od 18 hodin proti Liberci. „Čeká nás těžká série zápasů. Pro mě vyloženě neplatí, že vítězná sestava se nemění. Vzhledem k nějakým okolnostem se může stát, že sestava bude jiná,“ řekl před víkendem Radek Bělohlav, který povýšil na post hlavního trenéra. „Pokračujeme v tom, co jsme začali. Doufám, že to bude výhoda i pro tým. Musíme Pardubice pozvednout,“ dodal.